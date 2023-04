Lino Guanciale per la prima volta al Marrucino per “Incontro con gli artisti”

CHIETI – Doppia replica sold-out per “L’uomo più crudele del mondo” spettacolo scritto e diretto da Davide Sacco, settimo appuntamento della stagione di Prosa del Marrucino. Molto seguito anche l’”Incontro con gli artisti” della domenica che ha visto il Foyer del Teatro gremito in ogni suo spazio e il pubblico sorridere ai racconti dei protagonisti: Lino Guanciale, abruzzese doc, ha esordito ricordando che, per lui, era la prima volta al “Teatro Marrucino” dopo venti anni di carriera e raccontato l’amicizia con Davide Cavuti, attuale direttore della stagione di Prosa del Teatro.

«Con Davide Cavuti siamo amici da tanto, siamo amici da quell’avventura di Fontamara (spettacolo del 2009 con la regia di Michele Placido) di quattordici anni fa» – ha dichiarato l’attore Lino Guanciale – «Tra l’altro, risale ad allora anche l’inizio dell’amicizia con Francesco Montanari perché, in Fontamara, ci incontrammo e da quel momento ci siamo detti tante volte, nel corso dei nostri percorsi, che dovevamo fare qualcosa insieme, ce l’abbiamo fatta con un po’ di tempo però è una cosa di cui tutti e due siamo molto contenti. Con Davide Cavuti, invece, dopo Fontamara, si è costruito un sodalizio che ci ha portato a fare cose molto belle importanti per entrambi. È anche quello uno degli elementi dello stare “in casa”. Poi questo è un teatro che ha il pregio di essere diretto da un’artista intelligente e importante come Davide Cavuti, e questo aumenta il piacere di essere qui».

L’incontro degli artisti, moderato dal maestro Cavuti, ha visto protagonisti oltre a Lino Guanciale, anche l’attore Francesco Montanari e il regista Davide Sacco: il pubblico ha applaudito lungamente gli artisti che hanno raccontato la genesi dello spettacolo in cartellone al Marrucino e alcuni aneddoti sulla loro carriera.