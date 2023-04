Fiume Orta, situazione sotto controllo: gli aggiornamenti

BOLOGNANO – “Continuiamo a monitorare costantemente la situazione del fiume Orta che al momento è sotto controllo. L’attività sul campo coinvolge il personale dell’amministrazione comunale, le forze dell’ordine e i volontari della Protezione civile. In collaborazione con il Comune di Scafa, con il quale nelle scorse ore era stato attivato il Coc, abbiamo incaricato il geologo Giovanni Ciccone, che coadiuva le operazioni di monitoraggio, di valutare le eventuali condizioni di pericolosità e suggerire i possibili interventi per la messa in sicurezza. Nel frattempo, sono state rilevate delle esondazioni solo in piccoli tratti a dimostrazione del fatto che la manutenzione e la pulizia sollecitate nei mesi scorsi agli enti sovracomunali hanno garantito il deflusso delle acque verso il fiume Pescara. L’attenzione resta comunque alta e siamo in contatto con il Prefetto per aggiornarlo costantemente della situazione. In queste ore anche il presidente della Regione, Marco Marsilio, viene informato regolarmente sulle condizioni del fiume Orta”. Così, in una nota, il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.

