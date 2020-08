Lino Guanciale questa sera a Guardiagrele in “Itaca…il viaggio”

GUARDIAGRELE – Martedì 25 agosto, alle 21.30, Lino Guanciale, attore di origine abruzzese, salirà sul palco di Largo Garibaldi a Guardiagrele con il suo spettacolo “Itaca…il viaggio” per la regia di Davide Caputi.

Lo spettacolo – prodotto nel 2018 da Stefano Francioni – propone un viaggio che parte da Itaca e attraversa le storie, i luoghi di tanti personaggi del teatro e del cinema, disegnando uno spazio denso di emozioni e di sogni che prenderanno forma e azione.

«Un viaggio che parte da Itaca e dalla figura di Ulisse, che è l’eroe di Omero ma anche di Dante, Pascoli, D’Annunzio, Joyce. Nel testo scorrono le storie di vari personaggi in una sorta di fusione e scambio di emozioni, immagini, pensieri».

Lino Guanciale, volto noto delle fiction di RAI 1, è nato il 21 maggio 1979 ad Avezzano, ma si trasferisce a Roma per studiare Lettere e Filosofia presso l’Università La Sapienza. Mentre lavora come insegnante nelle scuole superiori e divulgatore scientifico-teatrale nelle università, svolge le prime esperienze attoriali sul palcoscenico, dove viene diretto anche da personalità di un certo livello, come Luca Ronconi e Gigi Proietti. sebbene quello di Claudio Longhi sia il nome più ricorrente tra le direzione teatrali di Guanciale. L’esordio cinematografico arriva nel 2009 con Io, Don Giovanni di Carlos Saura nel quale interpreta un giovane Wolfgang Amadeus Mozart intento nella composizione de Il Dissoluto punito ossia il Don Giovanni.

Dopo le prime esperienze cinematografiche con Michele Placido, Toni Servillo e altri, nel 2012 debutta sul piccolo schermo con la fiction Rai “Una grande famiglia” e l’anno successivo entra nel cast di “Che Dio ci aiuti”, serie televisiva che conferisce popolarità attore abruzzese, impegnato fino a oggi in molteplici produzioni televisive e cinematografiche.

BIGLIETTI

Lo spettacolo di Guardiagrele rientra nell’ambito delle manifestazioni del cartellone estivo “ViviGuardiagrele, salotto D’Abruzzo” promosse dalla amministrazione comunale con le associazioni del territorio, lo spettacolo è previsto alle ore 21.30 e il biglietto (posti numerati) è acquistabile su www.ciaotickets.it a 20€ + dp.