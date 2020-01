Linea veloce Roma-Pescara-L’Aquila, il progetto Mo.Ve.Te.

Il Comitato per la Mobilità Veloce Territoriale il 1° febbraio 2020 terrà il convegno di presentazione ufficiale del progetto per la linea potenziata

AVEZZANO – Sabato 1° Febbraio alle ore 16 si terrà ad Avezzano, presso il Castello Orsini-Colonna il convegno di presentazione ufficiale del progetto Mo.Ve.Te. per la linea potenziata veloce Roma-Pescara-L’Aquila.

Si legge nella nota del Comitato Mo.Ve.Te Abruzzo: “Al di là di migliaia di vuote parole, non esiste da parte di Ferrovie dello Stato alcun progetto, anche di massima, per la realizzazione della linea veloce Roma-Pescara-l’Aquila. Gli abbozzi di progetto d’intervento sinora prospettati tendono a spezzare la continuità della linea, anziché a collegare a dovere le zone interne della regione e queste con la capitale. E anche le chiacchiere si sono sempre spese su costosissimi tracciati legati a ‘corridoi’ TAV di alta capacità: il modo perfetto per non realizzare niente. Inoltre lo stato delle ferrovie abruzzesi è disperante, a fronte di continui e strategici progetti e lavori sulle linee sia del nord che del Sud-Italia. La verità è che l’Abruzzo non conta niente, non è un bacino elettorale sufficientemente interessante perché a livello nazionale si decidano investimenti all’altezza delle necessità.

Ma l’epoca dell’Alta Velocità è, a giudizio della Corte dei Conti europea, ormai conclusa. Perché gli obiettivi delle velocità di progettazione non sono pressoché mai raggiunti. Perché ne deriva che i costi di realizzazione non giustificano le reali condizioni di esercizio. Perché l’A/V riduce la possibilità di servire con contiguità bacini di utenze storicamente tra loro collegati. Perché il semplice potenziamento delle linee esistenti risponde spesso meglio alle esigenze di preservare con cura le caratteristiche e le necessità dei territori, e di esaltarne le vocazioni.

Perché il Progetto MOVETE:

Perché il nostro potenziamento (in linea con le indicazioni europee) Roma-Pescara-L’Aquila darà vantaggi di percorrenza (Porta a Porta) di gran lunga migliori di quelli delle ipotesi fatte fino ad oggi dall’AD di RFI.

Perché la nostra ipotesi non lascia indietro nessun territorio, garantendo un numero di soste adeguato; a totale copertura dei bacini di utenza limitrofi posti sulla dorsale.

Perché i bassi tempi di percorrenza “Porta a Porta” (1,30/1,40 minuti) consentono un sensibile aumento della capacità di trasporto sia merci che passeggeri.

Perché l’impatto demolitivo ed invasivo delle opere sarebbe nettamente inferiore (30-40%) rispetto a qualunque ipotesi di alta velocità.

Perché si bypassa tutta la mitologia relativa ai treni lunghi 750 mt (a lungo sbandierati come necessari e imposti dall’UE) che richiederebbero la ricostruzione o la rinuncia per il 70% delle attuali stazioni ferroviarie. In Italia attualmente non esiste un solo metro di ferrovia che operi con moduli di 750 mt.

Perché l’A/V IN ITALIA costa oltretutto il doppio, a Km. rispetto agli altri paesi europei.

Perché il nostro progetto riduce di quasi il 50% il costo globale rispetto a quanto sarebbe necessario per una linea TAV secondo l’A.D. di RFI, mentre i tempi di percorrenza sarebbero DIMEZZATI.

Perché una linea corrispondente ai canoni richiesti dall’Europa (TEN-T) PUO’ PER NORMA ESSERE REALIZZATA ANCHE CON LINEE A VELOCITA’ POTENZIATA COME nel nostro progetto.

Perché, infine, il modello di sviluppo della nostra regione come pensato a monte del progetto MO.VE.TE. ne fa un soggetto coeso e integrato, e non un ‘corridoio’ che faccia semplicemente viaggiare più veloci le merci dal Tirreno all’Adriatico.

N. B. “Linea potenziata veloce” significa intervenire sulla linea esistente, modificando dove necessario il tracciato, realizzando se necessario qualche galleria, qualche viadotto e raddoppiando dove necessario, LASCIANDO IN FUNZIONE le tratte pre-esistenti alle modifiche, garantendo così la continuità dei collegamenti locali. Nel convegno del 1° Febbraio saranno indicate le caratteristiche tecniche del progetto di pre-fattibilità, e la rispondenza con le direttive europee, necessaria ad ottenere il finanziamento dell’opera”.