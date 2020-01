Depuratore di Nereto, incontro informativo a Garrufo di Sant’Omero

Venerdi 10 gennaio alle 20.30 nella sala Trilussa si parlerà di dubbi, rischi e pericoli sulla realizzazione della piattaforma liquidi industriali in Val Vibrata

GARRUFO – Un primo Incontro Pubblico con cittadini e operatori in programma per venerdì 10 gennaio 2020. La sala Trilussa a Garrufo la location scelta dal Comitato che si oppone alla piattaforma di depurazione dei liquidi di Nereto. Alle ore 20.30 aprirà la Conferenza il Presidente del Comitato “ Uniti per un futuro pulito e vivibile “ Raffaele Quaglia, coadiuvato dai componenti il Direttivo. Lo scopo è quello di portare a conoscenza dei cittadini di Sant’Omero sui molti dubbi che suscita l’impianto che intende realizzare a Nereto la Wash Italia, sui possibili rischi per la salute degli abitanti, soprattutto in prossimità dell’impianto e lungo l’asse del torrente Vibrata e dei possibili pericoli che potranno derivare nel caso si realizzi la piattaforma.

Potranno intervenire all’Incontro Informativo amministratori, tecnici, professionisti, associazioni e ”chiunque abbia a cuore la salute, la sicurezza e l’ambiente ecosostenibile della vallata“ dichiara il Presidente Quaglia. Dopo le ultime vicende controverse che hanno visto lo scontro tra i componenti del Comitato che ha raccolto più di diecimila firme e l’azienda, si è aperto un corposo contenzioso che ha coinvolto le Conferenze dei Servizi in Regione e ha visto anche un sopralluogo del Genio Civile presso l’azienda di Nereto, alla quale peraltro vengono contestate alcune irregolarità, non ultimo qualche dubbio anche sulle procedure che la Regione Abruzzo ha posto in essere relativamente alle Autorizzazioni per la realizzazione della piattaforma.