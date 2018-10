Lilt per il 5° anno presente alla Maratona Dannunziana

Lombardo: “la Lilt ha siglato un gemellaggio concreto con l’atletica e con il podismo per portare avanti la nostra campagna a favore del connubio tra sport e salute”

PESCARA – “Anche la Lilt-Lega Italiana lotta contro i Tumori – Sezione di Pescara sarà presente, per il quinto anno consecutivo, alla ‘Maratona Dannunziana 2018’, la classica del podismo abruzzese autunnale in programma per domenica prossima, 21 ottobre, a Pescara. La Lilt parteciperà sabato pomeriggio e domenica mattina con tutto lo staff dei nostri volontari che saranno presenti, quest’anno, nello stand della Farmacia Russo, sponsor dell’evento che fornirà gli zainetti degli atleti in gara, in piazza Salotto, per fare informazione sulla campagna del Nastro Rosa, partita il primo ottobre scorso con le visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno”. Lo ha ufficializzato il Presidente della Lilt – Sezione Pescara, il professor Marco Lombardo, Coordinatore della Lilt Abruzzo.

“Ormai la Lilt ha siglato un gemellaggio concreto con l’atletica e con il podismo – ha sottolineato il Presidente Lombardo –, per portare avanti la nostra campagna a favore del connubio tra sport e salute, perché lo sport è uno degli strumenti per fare prevenzione contro tante malattie, a partire da quelle oncologiche. Oltre a condurre uno stile di vita sano, eliminando abitudini come il fumo delle sigarette o l’abuso di alcol, oltre a curare l’alimentazione preferendo i cibi anti-ossidanti, come frutta, verdura e olio extravergine d’oliva, noi stimoliamo la popolazione a fare sport, tanto e in maniera corretta e costante, perché l’uomo è nato per correre, non per stare seduto e da otto anni entriamo nelle scuole per spiegarlo ai nostri studenti.

Fra l’altro la Lilt ha anche siglato con il Coni nazionale e con il Coni regionale, e il presidente Enzo Imbastaro, un Protocollo d’intesa ad hoc per l’organizzazione di eventi di promozione sportiva quale strumento fondamentale per la prevenzione oncologica. E la maratona, per la Lilt Abruzzo, sarà il preludio per la IV Edizione del Convegno regionale ‘Prevenzione Oncologica-Sistema Salute’ che quest’anno si svolgerà il prossimo 17 novembre e che vedrà la presenza di tutti gli Istituti superiori di Pescara e degli Istituti comprensivi di Tocco da Casauria dove la Lilt ha aperto la prima delegazione provinciale.

Come sempre – ha aggiunto il Presidente Lombardo – abbiamo accettato con entusiasmo di essere presenti in occasione della Maratona Dannunziana, un’occasione preziosa che sfrutteremo per divulgare la campagna del ‘Nastro Rosa’: in piazza Salotto, domenica 21 ottobre la Lilt sarà ospite nello stand della Farmacia Russo che sponsorizza l’edizione 2018 della Maratona fornendo gli zainetti degli atleti e assicurando supporto scientifico alla stessa Lilt in materia di sport. Sabato e domenica distribuiremo il nostro materiale informativo, gli opuscoli in cui ci sono informazioni preziose sull’autopalpazione e sull’importanza nel partecipare agli screening gratuiti, e i cittadini avranno l’opportunità di associarsi alla Lilt. Il nostro obiettivo è quello di combattere insieme contro un nemico che si può sconfiggere, ossia il tumore”.