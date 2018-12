Lilt: oggi Santa Messa dedicata al Malato Oncologico

PESCARA – “Sarà l’Arcivescovo di Pescara, Monsignor Tommaso Valentinetti, a officiare domani, sabato 15 dicembre, alle ore 18.30, nella chiesa dello Spirito Santo, la Santa Messa Pontificale di Natale dedicata, come ogni anno, al Malato Oncologico e promossa dalla Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Sezione di Pescara. Si tratta di un appuntamento ormai tradizionale per la Lilt, un’occasione per incontrare tutti i nostri volontari e pazienti e le loro famiglie, per farci gli auguri per le festività natalizie ormai imminenti e, soprattutto, per rinnovare il nostro impegno nella lotta per la prevenzione delle malattie tumorali, ricordando tutte le campagne che ci vedranno impegnati anche per il 2018, tra cui quella contro il melanoma, il tumore del Seno e la Giornata Mondiale per la Prevenzione”. Lo ha detto il Presidente della Lilt Pescara, il professor Marco Lombardo, Coordinatore della Lilt Abruzzo, ricordando l’appuntamento natalizio previsto per domani, sabato 15 dicembre.

“La Lilt di Pescara – ha detto il Presidente Lombardo anticipando i dati delle ultime Campagne di prevenzione primaria e secondaria – chiude il 2018 con un segno assolutamente positivo sul fronte della sensibilizzazione del territorio: quando partiamo con una Campagna di prevenzione, per garantire visite gratuite agli utenti, la risposta è straordinaria, facendo registrare centinaia di prenotazioni alle visite della pelle e a quelle senologiche del Nastro Rosa, oltre 300 quelle del 2018. In tale ottica diventano strategici e fondamentali le occasioni di incontro e di comunione con i cittadini, con il territorio, come quella offerta dalla tradizionale Santa Messa dedicata, in maniera specifica, al malato oncologico, un momento utile per non far sentire solo chi sta attraversando la malattia, dunque per dargli anche un supporto morale oltre che per informarlo delle possibilità di assistenza esistenti sul territorio. Ma è importante anche per chi non ha incontrato direttamente la malattia, e proprio per questo va sensibilizzato sul tema della prevenzione, dobbiamo spiegargli cosa deve fare per impedire l’insorgenza stessa del tumore nel corso della sua esistenza, osservando uno stile di vita sano e dedicando del tempo anche ai controlli medici periodici, perché un tumore scoperto nella sua primissima fase, ovvero quando è piccolissimo, significa guarire la persona”.

Oggi la Santa Messa, che sarà celebrata dall’ arcivescovo Valentinetti a partire dalle 18.30, nella Chiesa dello Spirito Santo, sarà animata dal Coro della parrocchia, e sarà concelebrata dal parroco Don Giorgio Campilii.