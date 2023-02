L’Iliade in scena allo Spazio Nobelperlapace di San Demetrio ne’ Vestini

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Una grande storia per il terzo appuntamento di Strade 2023, la rassegna di teatro di Arti e Spettacolo che domenica 19 febbraio alle 18.00 presenta allo Spazio Nobelperlapace di San Demetrio ne’ Vestini, Iliade, spettacolo di narrazione musicale di Giuseppe Ciciriello con la musica in scena di Piero Santoro alla fisarmonica, prodotto dalle pugliesi Bottega degli Apocrifi e APS Carticù.

Lo spettacolo è il racconto di una guerra che si svolge, come un filo teso dal fato, fra le passioni e le fragilità di uomini, eroi e dei, intrecciando le loro esistenze, in una storia epica senza tempo.

La metrica omerica è affidata alla musica di Piero Santoro, mentre Giuseppe Ciciriello, presta corpo e voce al racconto della “storia di tutte le guerre” attraverso una narrazione, fatta di gesti semplici ed evocativi.

Un narratore, due sedie e un musicista per narrare, nel modo dell’Aedo, le vicende e i protagonisti di una guerra lontana, quella di Troia, che ancora continua a raccontarci il tempo che viviamo e a svelarci il nostro presente.

È una storia prepotente, quella narrata nell’Iliade, che sembra ripetersi nel tempo, inesauribile e insensata senza memoria di se stessa.

La coppia artistica formata da Giuseppe Ciciriello e Piero Santoro, ha all’attivo un consistente repertorio di spettacoli di “teatro di narrazione e musica”, distribuiti in tutto il territorio nazionale con la collaborazione di importanti compagnie e festival teatrali in tutt’Italia.

Giuseppe Ciciriello è attore, musicista, autore e regista, comincia la sua formazione attoriale e musicale a Bologna. Nel 2003 comincia la collaborazione con i maestri Carlo e Iva Formigoni, punti di riferimento per il teatro brechtiano in Italia e in Europa; con i quali approfondisce le tecniche del teatro brechtiano, di uso e tecnica della maschera, e di utilizzo della voce. Oltre alle diverse collaborazioni con numerose compagnie, fonda Ip Produzioni, compagnia di produzione teatrale per la quale scrive, dirige e interpreta.

Piero Santoro è fisarmonicista. Il suo repertorio spazia dal folk, al rock, allo ska, al balcanico, all’improvvisazione. Fisarmonicista dei Folkabbestia collabora con diverse formazioni e a diversi progetti artistici e musicali. Il suo incontro con il teatro avviene nel 2003 con il Grande Racconto, spettacolo prodotto da Casarmonica Associazione culturale, di cui è uno dei fondatori.

I biglietti (costo 10 euro) sono acquistabili presso la libreria Polarville in Via Castello all’Aquila o direttamente in teatro. Per info e prevendita 348.6003614.