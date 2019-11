Libriamoci 2019, il programma completo delle iniziative

SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE) – L’edizione di Libriamoci 2019 dell’IC “B. Croce” di San Valentino, è stata organizzata dal Dirigente Scolastico, la prof.ssa Daniela D’Alimonte, coadiuvata dalla prof.ssa Katja Battaglia, Collaboratice Vicaria. C’è stata la preziosa collaborazione del Comune di San Valentino, soprattutto dell’Avv. Lino Sciambra, Vice Sindaco. L’IC “B. Croce” ha aderito a Libriamoci fin dalla prima edizione. Le attività programmate sono state svolte con una didattica laboratoriale basata sul learning by doing e sul cooperative learning. Si tratta di metodologie didattiche molto efficaci, soprattutto perché favoriscono l’inclusione, grazie al successo degli alunni più svantaggiati e ciò è fortemente ribadito dal documento delle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 2018. Il progetto Libriamoci, inoltre, aiuta a sviluppare competenze nella lettura, nella comprensione, nella scrittura e nella valutazione delle fonti e rende gli alunni più creativi.

Sono stati previsti due momenti di particolare rilevanza, l’incontro con l’autore Alessio Romano (martedì 12 novembre alle 10.30) e un convegno di studi, in cui interverranno Paolo Mastri, Redattore di Il Messaggero e Paolo Pacitti, Caporedattore RAI TGR Abruzzo (venerdì 15 novembre alle 10.30). Quest’anno Libriamoci ha interessato tutti gli ordini di scuola dell’Istituto. È stata dedicata alla memoria di uno dei più grandi geni dell’umanità, Leonardo Da Vinci (1452-1519), del quale ricorrono i 500 anni dalla morte. Egli, infatti, è stato un ricercatore in ogni campo della natura e della scienza, ma anche un apprezzabile prosatore. I filoni tematici trattati sono tre, Gianni Rodari: il gioco delle parole tra suoni e colori, in vista del centenario dalla nascita; Noi salveremo il pianeta, sul ruolo decisivo delle nuove generazioni nella lotta ai cambiamenti climatici e La finestra sul mondo: perché leggere i giornali, un tema che emerge soprattutto durante le letture di giornali in classe.

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

Lunedì 11 novembre

Scuola Primaria di San Valentino: gli alunni della classe III A eseguiranno la lettura animata e le illustrazioni di un testo tratto da Favole al telefono di Gianni Rodari; gli alunni della classe IV A leggeranno il libro La freccia azzurra di Gianni Rodari, a cui seguiranno analisi del testo e giochi linguistici.

Martedì 12 novembre

Scuola Primaria di San Valentino: gli alunni della classe V A eseguiranno la lettura animata di un testo tratto da Favole al telefono di Gianni Rodari e gli alunni della classe I A realizzeranno le illustrazioni; gli alunni della classe II A eseguiranno la lettura animata di Ugo sul ramo di Roberto Piumini e rappresenteranno graficamente i personaggi per realizzare il “manuale dei personaggi della storia”; gli alunni della classe IV A assisteranno alla visione del film La freccia azzurra di Enzo D’Alò, basato sull’opera di Gianni Rodari.

Scuola Primaria di Caramanico: gli alunni di tutte le classi eseguiranno il canto La lettura, che tratta della promozione alla lettura; gli alunni della classe I B reciteranno la Filastrocca del buon leggere di Bruno Togliolini e la illustreranno graficamente; gli alunni della classe II B eseguiranno la lettura animata del libro L’uomo mangia carta di Simone Baracetti; gli alunni della classe III B parteciperanno alla lettura animata di alcuni testi sulle emozioni e reciteranno la filastrocca Le emozioni… che bello sentire!; gli alunni della classe IV B assisteranno alla lettura animata del libro Storia di un gatto e di un topo che diventò suo amico di Louis Sepulveda e rifletteranno sul tema dell’amicizia; gli alunni della classe V B parteciperanno al Laboratorio di Lettura “I bambini leggono storie di bambini coraggiosi”, in cui saranno letti testi di Malala Yousafzai, Iqbal Masih e Greta Tuhnberg, infine analizzeranno e riprodurranno il quadro Il bibliotecario di Giuseppe Arcimboldo.

Scuola Secondaria di San Valentino: gli alunni delle classi I A e I C eseguiranno la lettura animata di Atalanta di Gianni Rodari. Gli alunni della classe III C leggeranno il quotidiano “Il Messaggero” in classe. Gli alunni delle classi III A e III C parteciperanno alla lettura collettiva di Gli irregolari di Salita Sospiro di Alessio Romano. Tutte le classi, alle 10.30, incontreranno l’autore Alessio Romano. Scuola Secondaria di Caramanico: gli alunni della classe II B leggeranno il quotidiano “Il Messaggero” in classe; Agnese Federico (tirocinante Università degli Studi Roma Tre) parlerà delle fake news e leggerà alcuni testi tratti da Fake – Non è vero ma ci credo di Daniele Aristarco.

Mercoledì 13 novembre

Scuola Secondaria di Caramanico: gli alunni della classe II B eseguiranno la lettura animata di Il diario segreto di Leonardo di Roberto Melchiorre e delle “facezie”, ovvero brevi storielle comiche (barzellette), scritte da Leonardo Da Vinci. La classe I B eseguirà la lettura animata di Atalanta di Gianni Rodari. Gli alunni della classe III B eseguiranno la lettura animata di La fine del mondo storto di Mauro Corona. Scuola Secondaria di San Valentino: gli alunni della II A, autori del testo teatrale (curato da Sonia Presutto), basato sul romanzo Don Chisciotte della Mancia (di Miguel de Cervantes), presenteranno l’e-book che hanno realizzato.

Venerdì 15 novembre

Scuola dell’Infanzia di Caramanico, San Valentino e Roccamorice: gli alunni di 5 anni, presso la Biblioteca di San Valentino, in collaborazione con la bibliotecaria Valentina Pascetta, parteciperanno al Laboratorio di Lettura, a cura di Antonella Ranieri. Scuola Secondaria di San Valentino: gli alunni della classe III A leggeranno il quotidiano “Il Messaggero” in classe. Scuola Secondaria di Caramanico: gli alunni della classe III B leggeranno il quotidiano “Il Messaggero” in classe; Scuola Secondaria di Caramanico e Scuola Secondaria di San Valentino: gli alunni di tutte le classi, alle 10.30 presso la Sala Ammirati di San Valentino, parteciperanno al convegno di studi Una finestra sul mondo: tra informazione e cronaca, che modererà la Dirigente Scolastica, Daniela D’Alimonte. Saranno presenti Lino Sciambra (Vice Sindaco di San Valentino), Paolo Mastri (Redattore di Il Messaggero), Paolo Pacitti (Caporedattore RAI TGR Abruzzo). Inoltre, interverranno, con dei brevi saluti, Don Rocco D’Orazio (Parroco di San Valentino), Antonio D’Angelo (Sindaco di San Valentino), Luigi De Acetis (Sindaco di Caramanico), Davide Morante (Sindaco di Salle), Francesco Crivelli (Sindaco di Sant’Eufemia), Gabriele di Pierdomenico (Sindaco di Abbateggio) e Alessandro D’Ascanio (Sindaco di Roccamorice).

Sabato 16 novembre

Scuola Primaria di Roccamorice: gli alunni delle classi IV C e V C leggeranno I Pastori di Gabriele D’Annunzio agli studenti delle classi I C, II C e III C, che illustreranno la poesia; gli alunni della classe V C ne realizzeranno l’audiolibro. Scuola Primaria di San Valentino: gli alunni della classe V A leggeranno Il giornalino di Gian Burrasca di Vamba, a cui seguiranno attività di analisi del testo e creazioni di giochi linguistici.

Gli alunni della Scuola Secondaria di Caramanico e di San Valentino realizzeranno i segnalibri, che ricordano Libriamoci 2019 e saranno utilizzati come gadget per le gli eventi programmati.