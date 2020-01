LG Impianti Futura Volley Teramo, ottimo bilancio d’inizio 2020

TERAMO – Il 2020 non poteva avere un prologo migliore per la LG Impianti Futura Volley Teramo. Nel giro di una settimana, tra Serie C, Under 14 e Under 13, sono arrivate ben 4 vittorie su 4 partite. La prima squadra, allenata da Mario Arrizza, si è presa il terzo posto in classifica battendo venerdì la Twice Cream Lanciano (3-0) ed ora è chiamata allo scontro diretto in terra peligna con la Gran Sasso Telecomunicazioni, con in palio anche il secondo posto.

Chi sta raccogliendo consensi ed applausi è soprattutto il Settore Giovanile, con due formazioni guidate da Aldo Coccioli nell’alta graduatoria. L’Under 13 ha centrato il suo terzo successo in campionato battendo, lo scorso 13 gennaio, la Pallavolo Roseto Blu (3-0 con i parziali di 25-22; 25-12; 25-16) ed è in prima posizione. Con quasi lo stesso organico, brilla anche l’Under 14, che sorprende tutti e si piazza al secondo posto con un rendimento continuo e deciso. 12 punti in tasca, con 4 vittorie ed un ko al tie-break (contro la capolista RosetoMontorio). In questo avvio di 2020, le piccole biancorosse hanno vinto due volte in trasferta. Prima è arrivato il convincente 3-0 sulla Fortitudo Volley Teramo e poi il 3-1 a casa dell’Olimpia Mosciano (ultima gara giocata in ordine cronologico quest’anno).

I prossimi impegni delle squadre della Futura Volley Teramo:

18/01 h. 18:00 Gran Sasso Telecomunicazioni vs LG Impianti Futura Volley Teramo (Serie C)

20/01 h. 19:00 Futura Volley Teramo vs ASD Pallavolo Castelnuovo (Under 14)

27/01 h. 18:00 Valle del Vomano vs Futura Volley Teramo (Under 13)