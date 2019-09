Corso degustazione per assaggiatori ONAE: lezione sulla birra

“L’Onae vi racconta la birra” è il titolo dell’appuntamento in programma lunedì 30 settembre 2019 presso il Birrificio Mezzopasso a Popoli

POPOLI – La lezione sulla birra del Corso per assaggiatori ONAE si terrà lunedì 30 settembre 2019 dalle 17:00 alle 20:00 presso il Birrificio Mezzopasso a Popoli (PE), Strada Provinciale per Vittorito. Durante la lezione, oltre ad apprendere tutti i segreti per una corretta degustazione della birra, interverrà il Mastro birraio e si visiterà il birrificio artigianale Mezzopasso.

Per iscriversi è necessario scaricare e compilare la scheda di iscrizione alla singola lezione e versare la quota di iscrizione a:

Associazione ONAE

Banca di credito cooperativo abruzzese – Cappelle sul Tavo – Filiale di Pescara

IBAN: IT67 R084 3415 4000 0000 0057 172

Causale: “Iscrizione corso assaggiatori ONAE – La birra – NOME COGNOME – socio/non socio”

Il costo della lezione è €30,00 (compresa pizza e birra in abbinamento a seguire) per i soci ONAE e €35,00 per i non soci.

Una volta effettuato il bonifico, inviare una mail a simona.dinicola[@]onae.it allegando:

scheda di iscrizione al corso debitamente compilata;

scansione di un documento di identità valido;

copia del bonifico.

MODULO DI ISCRIZIONE: https://www.onae.it/wp-content/uploads/2019/09/modulo_iscrizione_corso_birra.pdf