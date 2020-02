“Letture d’inverno” a Cantina Guardiani Farchione di Tocco da Casauria

TOCCO DA CASAURIA – Una lettura piacevole ed un buon vino ben si sposano con l’ottima compagnia di autori in una location d’eccellenza ossia la Cantina Guardiani Farchione di Tocco da Casauria (Pescara) in questo strano inverno che sembra decollare a fatica. “Letture d’inverno”, è questo il prossimo appuntamento, tra i tanti in itinere, previsto per sabato 8 febbraio alle ore 17 proposto dall’editore Alessio Masciulli, fedele al concetto di “editoria positiva”.

“Questo è un appuntamento a cui tengo molto – spiega il giovane e dinamico editore abruzzese – poiché diversi autori si confronteranno tra di loro, condivideranno emozioni personali e pensieri estratti dai loro testi generando un vero e proprio salotto culturale in cui il vero protagonista è il libro che dà vita ad un filo conduttore e crea l’occasione per stare insieme”.

Tra gli autori della Masciulli Edizioni che leggeranno passi del proprio libro in un’atmosfera calda e accogliente godendo del buon vino, ci saranno:

Fernando Smarrelli, “Mi piace pensare”;

Francesca Lupone, “Un viaggio nel destino”;

Gianluca Di Toro, “A vent’anni ero uno stronzo”;

Luca Pompei, “Come gli Alberi Spogliati ad Aprile”;

Massimiliano Setta, “Giubbotto giallo. Storie di corse e di vita”;

Rosa Pierro, “Le voci di dentro”;

Paola Volpe, “Amore non amore”.

Ed è cosi che come per magia con la Masciulli Edizioni anche i sogni diventano realtà, le idee diventano opere ed il libro scritto sulla scia delle proprie emozioni diventa il modo migliore per poter comunicare anche “in amicizia”.