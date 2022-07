Leonel Marshall é un nuovo giocatore della Sieco Impavida Ortona

La Sieco Impavida Ortona cala l’Asso annunciando l’arrivo dello schiacciatore italo-cubano, mostro sacro della pallavolo mondiale

ORTONA – Gran colpo per la Sieco Service Impavida Ortona che per la Stagione Sportiva 2022/2023 si assicura le prestazioni di un autentico mostro sacro della pallavolo mondiale. Più volte accostato ai colori bianco-azzurri a partire dalla scorsa stagione, finalmente lo schiacciatore italo cubano di posto quattro ha accettato il corteggiamento ortonese. Signore e Signori siamo felici di dare il benvenuto in città a Leonel Marshall. Figlio d’arte, sia lui che il papà Leonel Senior sono considerati icone della pallavolo cubana.

Classe ’79 e 196 centimetri d’altezza ha alle spalle grande esperienza, accumulata nella sua lunga e prolifica carriera.

Nato all’Avana, Leonel Marshall Jr, con la sua partecipazione ai Giochi Olimpici del 2000 ha fatto parlare di sé per essere stato a 20 anni il componente più giovane della nazionale cubana di pallavolo. Famoso per le sue capacità in elevazione che arrivano a toccare i 380 cm in attacco e i 340 a muro, Marshall è allo stesso tempo baluardo difensivo e potente terminale d’attacco. E se è vero il detto che “i centimetri non contano”, Leonel ha anche vinto per tre volte il titolo di Miglior Ricettore del campionato turco e quello per il miglior servizio nella World League del 2001.

Dopo i primi anni in quel di Cuba, Marshall incontra il Bel Paese nel 1998, quando gioca in Serie A2 con il Livorno. In Toscana passerà due stagioni prima di approdare nel massimo campionato italiano nel 2003 tra le fila di Piacenza. Sarà un matrimonio lungo e pieno di gioie quello tra Leonel e i piacentini con una sola scappatella per la stagione 2007/2008 quando il forte schiacciatore giocherà per la Mezzaroma Volley per poi tornare a Piacenza fino alla stagione 2009/2010.

Arrivano poi esperienze in Turchia (Fenerbahce SK Istanbul e Arkas Izmir), a Pechino in Cina, per poi tornare a casa a Piacenza dal 2016 al 2018. Seguono poi altre esperienze internazionali fino alla chiamata da Ortona che riporterà Marshall nella sua Italia a debuttare nel campionato di Serie A3.

Come già accennato, il palmares che Leonel porta con sé è molto ricco. Per quanto riguarda le vittorie di squadra abbiamo:

2015 Campionato Turco

2014 Challenge Cup

2012 Coppa di Turchia – Campionato Turco – Supercoppa Turca

2011 Supercoppa Turca – Campionato Turco

2009 Campionato Italiano – Supercoppa Italiana

2008 Coppa CEV

2006 Top Teams Cup

Notevoli anche i successi individuali:

World League 2001: Miglior Servizio

Cuban sports 2002: Miglior Giocatore Emergente

CEV Cup 2005–06: MVP

Turkey League 2010–11: MVP

Turkey League 2010–11: Miglior Ricettore

Turkey League 2013–14: Miglior Ricettore

Turkey League 2014–15: Miglior Ricettore

«La Sieco è stata la squadra che mi ha cercato con più insistenza addirittura fin dall’inizio dello scorso anno. Si tratta di una società ambiziosa che ha avuto la pazienza di aspettarmi per tutto questo tempo e sinceramente sono contento perché da quanto si dice in giro, quella di Ortona è una società molto seria. Sono consapevole che accettando la loro proposta farò parte di un progetto importante. Dopo due anni che sono fuori dall’Italia non vedo l’ora di tornarci. Ho sempre giocato nel nord Italia e anche un anno a Roma ma da quelle parti non sono mai passato e per me sarà una nuova esperienza. Sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza a tutti i miei nuovi compagni di squadra e spero di dare una mano alla società nel raggiungere tutti i suoi obiettivi. Sarà la mia prima volta anche nel campionato di A3. Adoro le nuove sfide e sono davvero curioso di conoscere questo campionato e mettermi alla prova con esso. Per il momento saluto tutti i tifosi che avrò modo e piacere di conoscere di persona tra non molto»

Scheda dell’atleta

Marshall Leonel

Nascita: 25/09/79

Luogo: L’Avana (Cuba)

Nazionalità Sportiiva: Cubana

Ruolo: Schiacciatore

Altezza: 196 Cm

Carriera:

2022 / 2023 Sieco Service Impavida Ortona (Serie A3)

2018 / 2022 Campionati Esteri

2017 / 2018 Wixo LPR Piacenza (Serie A1)

2016 / 2017 LPR Piacenza dal 13/10/2016 (Serie A1)

2015 / 2016 Beijin Volleyball (CHI) (Serie A)

2014 / 2015 Arkas Izmir (TUR) (Serie A)

2010 / 2014 Fenerbache SK Istanbul (TUR) (Serie A)

2009 / 2010 CoprAtlantide Piacenza (Serie A1)

2008 / 2009 Copra Nordmeccanica Piacenza (Serie A1)

2007 /2008 M. Roma Volley (Serie A1)

2006 / 2007 Copra Berni Piacenza (Serie A1)

2005 / 2006 Copra Berni Piacenza (Serie A1)

2004 / 2005 Copra Piacenza (Serie A1)

2003 / 2004 Coprasystel Ventaglio Piacenza (Serie A1)

1999 / 2000 Sarplast Livorno (Serie A2)

1998 / 1999 Si.Tel. Porto Livorno (Serie A2)

1997 / 1998 – Nazionale Cubana