Leggimì, Leggimé il programma di maggio 2018

PESCARA – Le iniziative del mese di Maggio sono inserite nell’ambito della Campagna di sensibilizzazione nazionale II Maggio dei libri 2018 “Vogliamo leggere” promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Centro per il libro e la lettura, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Gli incontri in programma nella Biblioteca F. Di Giampaolo di Pescara sono dedicati ai bambini fin dalla primissima infanzia, ai ragazzi, ai genitori e a coloro che si adoperano al fine di creare contesti formativi e socializzanti di qualità per l’infanzia e l’adolescenza.

PROGRAMMA MAGGIO 2018

* MERCOLEDI’ 16 MAGGIO dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Incontri PER MAMME e TRA MAMME per scambiare la propria esperienza, trovare informazioni e sostegno riguardo l’allattamento. A cura di Agnese Federico. Consulente Volontaria de La Leche League Italia ONLUS prov. di Pescara. *Per informazioni e prenotazioni tel. 380 7690555 federico.agnese@yahoo.it

* GIOVEDI’ 17 MAGGIO alle ore 17,30

LEGGI CON ME, per stare bene insieme! Letture “a bassavoce” per bambini/e da 0 a 12 mesi, insieme a mamma e papà. A cura dei Volontari Nati per Leggere Abruzzo

* LUNEDI’ 21 MAGGIO alle ore 17,30

“GUERRA BAMBINA” Presentazione del libro di Simona Novacco e fotografie di Andrea Palmucci. Edizioni La Gru, 2018 Incontro e laboratorio a cura dell’autrice, dedicato a bambini/e e ragazzi/e da 8 a 11 anni insieme ai genitori. Sono invitati anche insegnanti, operatori culturali e sociali.

Se un bambino ti chiedesse cos’è la guerra, cosa risponderesti?

Guerra bambina unisce l’essenzialità della poesia e la forza delle immagini come chiavi di lettura e riflessione per tutti adulti e bambini assieme

* GIOVEDI’ 24 MAGGIO alle ore 17,30

LEGGI CON ME, per conoscere insieme il mondo!

Letture “a bassavoce” per bambini/e da 3 a 6 anni, insieme a mamma e papà. A cura dei Volontari Nati per Leggere Abruzzo. Progetto Locale Pescara

Tutte le proposte vogliono essere occasione per ascoltare insieme storie, leggere e giocare con i libri e la musica, conoscere la biblioteca, avviando la buona abitudine familiare di frequentarla con i bambini fin dalla prima infanzia, per chiedere ai bibliotecari informazioni sui progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica, consigli sui libri e modalità di lettura con i propri bambini. Per scoprire, scegliere e prendere in prestito i libri piacciono di più. Occasioni per vivere la biblioteca come luogo e servizio della comunità.

Gli incontri sono gratuiti, per partecipare è necessaria la prenotazione:

Biblioteca “F. Di Giampaolo” – Nadia Guardiano nadia.guardiano@regione.abruzzo.it Tel. 085 4210485 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,15 alle ore 13,30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15,30 alle ore 19,00 (coincidenti con l’orario di apertura della biblioteca)