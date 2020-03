Lega FantaTeate devolve il montepremi all’ASL Lanciano-Vasto-Chieti

CHIETI – “In Italia ogni anno, milioni di fantallenatori sperano di vincere la propria lega. Data la situazione di emergenza a causa del Coronavirus per tutto il territorio nazionale, noi del gruppo FantaTEATE abbiamo deciso di devolvere tutte le quote in beneficenza all’Azienda Ospedaliera di Lanciano – Vasto – Chieti ( 800 euro n.d.r). È un ‘piccolo gesto’ per tutti, ma un ‘grande gesto’ per gli ospedali, e tutto il personale sanitario. Invitiamo chiunque stia giocando al Fantacalcio, ad aderire a questa iniziativa con i propri amici di lega, donando il montepremi ad una struttura ospedaliera a propria scelta”.

Lo comunicano in una nota i ragazzi del FantaTEATE: Urbano Sulpizio, Andrea Marcantonio, Pierpaolo Savini, Stefano Grossi, Francesco Grossi, Leonardo Gialloreto, Dario Ciampoli, Gianmarco Tacconelli, Vincenzo Festa.