“Le storie siamo noi”, pubblicazione donata alla comunità torrese

TORRE DE’ PASSERI – Pagine della storia di Torre de’ Passeri (Pescara), ricche di ricordi divertenti e curiosi ma anche di momenti dolorosi e toccanti, sono racchiuse nella pubblicazione “Le storie siamo noi” realizzata dall’associazione “Domenico Allegrino” odv di Pescara (capofila) nell’ambito dell’omonimo progetto ideato e attuato grazie al bando “Progettazione Sociale” del Centro Servizi Volontariato (Csv)Abruzzo. A donarla alla comunità torrese, è stata la fondatrice Antonella Allegrino, nel corso di una manifestazione che si è tenuta nei giorni scorsi al Palazzetto dello Sport, alla quale hanno partecipato ragazzi e over 65, partner e collaboratori, rappresentanti del Csv, dell’amministrazione comunale e delle istituzioni scolastiche.

“La pubblicazione – ha spiegato – contiene le testimonianze di 20 over 65 che hanno raccontato agli studenti della scuola media dell’istituto comprensivo ‘A. Manzi” i ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza. Sfogliando le pagine si trovano riferimenti ai giochi di un tempo, alle lezioni a scuola, alle abitudini della vita nei campi, ma anche tanti racconti sulla vivacità commerciale di Torre de’ Passeri rappresentata, ad esempio, dalla fabbrica di mattoni Morandi venduti in tutta Italia, dalla lavorazione della ceramica e dalla presenza di tantissime attività. I racconti sono affiancati dai disegni prodotti dagli alunni dopo l’ascolto. Cinque di essi hanno ispirato altrettanti murales realizzati sulle mura di alcuni edifici del paese con il contributo dei ragazzi e degli anziani. Queste attività ci hanno consentito di attuare uno scambio intergenerazionale e di preservare preziosi ricordi della storia di Torre de’ Passeri che resteranno a disposizione dei giovani”.

Nel corso della manifestazione, che ha concluso il progetto, sono stati illustrati i risultati di tutte le attività svolte dal mese di ottobre e cioè gli incontri nelle scuole, il concorso bandito per la realizzazione dei disegni, la creazione dei murales, i workshop sulla clownterapia, i laboratori teatrali rivolti ai minori e agli anziani e i giochi di socializzazione.

“I ragazzi stanno già ‘facendo’ la storia – ha detto Casto Di Bonaventura, presidente del Csv Abruzzo, rivolgendosi agli studenti e agli over 65 – La memoria, invece, è ciò che noi possiamo trattenere della storia e che ci educa, ci fa crescere anche attraverso il dolore e ci consente di contribuire al bene comune Questo progetto non ha avuto solo lo scopo di tramandare le storie del passato, ma anche di trasferire un sentimento umano di appartenenza e di desiderio di bene che sicuramente vi siete scambiati nei vostri racconti e nelle varie attività alle quali avete partecipato”.

La manifestazione si è conclusa con la consegna di un attestato agli alunni vincitori del concorso bandito per selezionare i disegni che hanno ispirato i murales e della pubblicazione alla cittadinanza.

“Oggi finisce un percorso, ma vorrei che parlaste di questo volume con le vostre famiglie, con gli amici e i conoscenti – ha auspicato il sindaco Giovanni Mancini – E’ un valore in più trasmesso dal progetto”.

“Attraverso i racconti degli over 65 abbiamo ricostruito pezzi di storia del nostro paese che rischiavano di andare persi e li abbiamo restituiti sotto forma di relazioni abbattendo le barriere dell’età e sociali – ha concluso l’assessore alla pubblica istruzione Valeria Argentieri – Ora è nostro compito mantenerle”.

All’iniziativa hanno preso parte anche la consigliera comunale Lia dell’Oso, Romano Sarra, Egidio Colella e Franca Mambrucco dell’associazione “La Carovana”, Stefano Pavone e Fabio Ceccomancini dell’associazione WillClown, Mauro Cellini dell’associazione “GS Dil. Torre Spes”, la professoressa Rosa Stampone dell’istituto Comprensivo “A. Manzi.

Il progetto “Le storie siamo noi” è stato ideato e attuato dall’associazione “Domenico Allegrino”odv, capofila, per coinvolgere la popolazione in numerose iniziative tese a rafforzare il tessuto sociale e a promuovere la crescita della comunità. Il progetto, realizzato grazie al bando “Progettazione Sociale” del Centro Servizi Volontariato Abruzzo, ha avuto come partner le associazioni “La Carovana” e “WillClown” di Pescara, “GS Dil. Torre Spes” e l’Istituto Comprensivo “A. Manzi” di Torre de’ Passeri ed è stato realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale.