“Le storie delle donne nelle carte d’archivio”, mostra-documentaria a Pescara

PESCARA – In occasione della Domenica di Carta 2021 organizzata dal Ministero della Cultura, l’Archivio di Stato di Pescara, in collaborazione con la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise, presentano la mostra-documentaria dal titolo “Le storie delle donne nelle carte d’archivio: Filomena Delli Castelli – Ondina Valla, due percorsi di vita”.

L’iniziativa, promossa per valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario custodito nelle biblioteche e negli archivi dello Stato, si svolgerà dalle 9:00 alle 13:00 presso la sede dell’Archivio di Stato di Pescara in via Cesare de Titta n.1. La manifestazione è aperta alla cittadinanza, nel rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza covid-19. La prenotazione è obbligaroria e sarà necessaria la persentazione del green pass.

PROGRAMMA

9.00

Apertura

9.45

Saluti istituzionali e presentazione dell’iniziativa Domenica di Carta, intervengono i rappresentanti dell’Archivio di Stato di Pescara e della Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Abruzzo e del Molise

10.00

Ondina Valla e il suo tempo, narrati da Sara Follacchio – storica, e Luigi De Lucchi, figlio di Ondina Valla

10.45

Filomena Delli Castelli e il suo ruolo politico in Italia e in Abruzzo, illustrati da Alessandra Portinari, giornalista, Ottavio De Martinis, sindaco del Comune di Montesilvano, Sandra Santavenere assessore del Comune di Montesilvano

Per le prenotazioni saranno a disposizione i seguenti recapiti: tel. 0854549724, e-mail as-pe@beniculturali.it