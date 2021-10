PESCARA – Dopo l’emissione, lo scorso maggio, del francobollo dedicato ad Ezio Bosso nel 50° anniversario della nascita, Poste Italiane omaggia anche a Pescara il grande artista con una cartella filatelica e un vinile.

La cartella contiene il francobollo singolo, la quartina di francobolli, la cartolina annullata e affrancata e una busta primo giorno di emissione.

Oltre alla cartella filatelica, lo speciale cofanetto contiene un disco in vinile a 33 giri, “Flowers”, appositamente realizzato dalla Sony Music in soli mille esemplari numerati con alcuni dei brani più celebri: I’m Born Child (African Skies), Before the Sea, Snow, A nocturne for Piano, Thunders and Lightnings, Allegro Molto, Rain, In Your Black Eyes, Le Nozze di Figaro, K. 492: Ouverture.

Il cofanetto di Ezio Bosso è un prodotto di pregio, unico nel suo genere, numerato e a tiratura limitata: è la prima volta infatti che viene realizzato un LP in vinile abbinato a un prodotto strettamente filatelico.

A Pescara il cofanetto – disponibile anche sul sito filatelia.poste.it – è in distribuzione nell’ufficio postale di Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele).