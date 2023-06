Le Naiadi, Quaglieri su bando di gara per affidamento

PESCARA – “Con la pubblicazione, ieri, del bando di gara europeo per l’affidamento in concessione ventennale della gestione del centro sportivo ‘Le Naiadi’ di Pescara, la Regione Abruzzo certifica di procedere celermente con le procedure necessarie e individuate come migliore soluzione per assicurare la massima stabilità e funzionalità dell’impianto”. Così, l’assessore al Bilancio e allo Sport , Mario Quaglieri, il quale ricorda come “il 5 maggio scorso la Giunta regionale abbia approvato l’atto di indirizzo per avviare l’iter di evidenza pubblica, anche in vista dell’imminente scadenza dell’attuale concessione, fissata al 31 agosto prossimo. Siamo molto fiduciosi – torna a sottolineare l’Assessore – che l’apertura della gara a livello europeo possa consentire l’individuazione di un operatore solido e in grado di compiere consistenti investimenti utili a garantire il rinnovamento della struttura, soprattutto da un punto di vista energetico, preservando le attività per la numerosa utenza locale, l’occupazione e l’immagine del complesso sportivo, da sempre scenario di importanti competizioni internazionali. Si ricorda che il 31 luglio, alle ore 12, scade il termine per la presentazione delle domande e che le procedure sono gestite dall’Aric, l’Agenzia regionale di informatica e committenza, alla quale va il mio ringraziamento per il sempre efficiente lavoro che svolge” conclude Quaglieri.

