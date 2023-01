“Le Farfalle non vivono nel ghetto” con il Trio Dumka a Pescara

Il Florian Metateatro e Kairos Compagnia delle Arti e del Teatro il 27 gennaio alle ore 20.45 per la Giornata della Memoria

PESCARA – Venerdì 27 Gennaio ore 20.45 al Florian Espace in scena “Le Farfalle non vivono nel ghetto” con il Trio Dumka: Dana Stancu violino, Violeta Stancu viola, Paola Ciolino pianoforte, Voce Armando Fragassi Narratore Alessio Tessitore Danzatrice Maria Fraccastoro e con la partecipazione di Enzo Fimiani. Come ogni anno il Florian non dimentica una giornata importante per l’intera umanità, omaggiandola quest’anno con un evento di musica e narrazione, assieme Kairos Compagnia delle Arti e del Teatro.

Nonostante le atrocità che avvennero all’interno dei campi di sterminio, la vita è andata avanti: è nelle piccole cose che essa ha ricominciato a sorridere, nei piccoli gesti, in una farfalla che non resta nel ghetto, perché ha ali per sperare. Il nostro incontro, vuole proporre un momento di riflessione e di memoria, attraverso un particolare aspetto di quella tragedia: l’esodo. Quanti hanno dovuto lasciare le loro case, la loro storia e ricominciare a scrivere pagine nuove su un quaderno dove le pagine erano segnate di sangue e di orrore. Il trio Dumka composto dalle musiciste Dana Stancu (violino), Violeta Stancu (viola) e dalla pianista Paola Ciolino, accompagnerà con musiche di Schostakovich, Bartok e musiche klezmer, brani letti da Armando Fragassi della “Compagnia Kairos delle arti e dello spettacolo” e dall’attore Alessio Tessitore del Florian Metateatro, di poeti e protagonisti di quelle vicende: Primo levi, Anna Frank, Pavel Friedman, Itzhak Katzenelsone Giuseppe. Ungaretti.. Completa il cast la giovane danzatrice Maria Fraccastoro che ballerà su musica di Schindler´s List Theme . Infine il prof. Enzo Fimiani, docente di Storia dell’Università D’Annunzio di Pescara, ci porterà ad approfondire alcuni aspetti dei fenomeni migratori e in particolare la musica e l’arte; non solo come espressività artistica ma anche come testimonianza di quelle vicende.

Info e prenotazioni al 393/9350933 085/2059278

Ingresso con biglietto unico a 10 €