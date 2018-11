“Le Donne del Vino” d’Abruzzo in posa per il calendario contro la violenza

Produttrici e sommelier hanno posato per sostenere lo sportello frentano “S.o.s Iride” ricordando Donatella Briosi

ORTONA (CH) – La delegazione abruzzese dell’associazione nazionale “Le Donne del Vino” ha posato per il calendario benefico a sostegno dello sportello frentano “S.o.s Iride”, che da anni si dedica al sostegno delle donne in difficoltà. L’iniziativa è promossa dall’associazione “I colori dell’Iride” in collaborazione con “Social Photo Street”. L’Enoteca regionale (messa a disposizione dal Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo) si è trasformata in un set fotografico per immortalare i due scatti che saranno inseriti nel calendario, quello di copertina e un mese.

Il tema scelto per il 2019 è legato alle tante sfumature dell’imprenditoria femminile.

La presentazione ufficiale del calendario è prevista il 1 dicembre, in un luogo e data da comunicare scelti da “I colori dell’Iride”. Seguirà una seconda presentazione il 16 dicembre a Borgo Spoltino, Mosciano S.Angelo (Te), in occasione del pranzo prenatalizio de “Le Donne del Vino”. Il ricavato delle vendite del calendario andrà a finanziare le attività di supporto alle donne maltrattate.

L’associazione nazionale “Le Donne del Vino” (presieduta da Donatella Cinelli Colombini) conta in tutt’Italia 700 socie con un vissuto professionale legato al contesto vitivinicolo e in Abruzzo (guidata da Jenny Viant Gómez) è composta da quasi 30 esponenti accomunate dalla voglia di divulgare la cultura enoica ed i valori ad essa associati, come la solidarietà, l’etica e la condivisione di buone prassi.

Tutte le produttrici, esponenti d’azienda, sommelier, enologhe, enotecarie, ristoratrici, giornaliste, export manager e altre figure affini al mondo del vino lottano quotidianamente per dare voce e spazio alle donne che operano in contesti tradizionalmente legati al genere maschile. Ma non solo, affiancano altre associazioni e organizzazioni in progetti ad alta valenza sociale incentrati sulla valorizzazione del ruolo femminile come elemento di traino della comunità. In seguito al barbaro omicidio della sommelier Donatella Briosi, pescarese di nascita e friulana di adozione, l’associazione ha intensificato le azioni di sensibilizzazione per scongiurare la “piaga” dei femminicidi.

A livello regionale, per quanto concerne l’Abruzzo, è stato organizzato il seminario “#Oggirosè: contro la violenza” presso la Provincia di Pescara il 22 giugno. Evento allestito in tempi record a nove giorno dalla morte di Donatella, con il supporto professionale dell’associazione Ananke, che da 20 anni è in prima linea contro la violenza. A questa iniziativa si somma il calendario “I colori dell’Iride”.

A livello nazionale l’associazione ha eletto “Personaggio dell’anno” la giornalista Matilde D’Errico: autrice dei programmi Rai “Amore criminale” e “Sopravvissute”. Il riconoscimento è stato consegnato in occasione della convention celebrata da “Le Donne del Vino” a Matera dal 15-18 novembre scorsi.

Il mondo de “Le Donne del Vino” parla ancora una volta di operosità, di versatilità e della volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzione sull’importanza basilare del genere femminile nella società; inoltre punta i riflettori sull’urgenza di adottare misure efficaci per fermare la violenza sulle donne.