Lavoro, “Elenco di Idonei”: Ofena e Farindola sottoscrivono l’accordo

OFENA – I Comuni di Ofena e Farindola, raccogliendo le opportunità del DL Reclutamento, hanno sottoscritto l’accordo per la creazione di un “Elenco di Idonei” da cui attingere per coprire il fabbisogno di personale adeguato alle necessità di attuazione del PNRR.

Il 12 aprile è in pubblicazione su Gazzetta Ufficiale il maxi bando di selezione unica per istituire un Elenco di Idonei per vari profili professionali da cui i Comuni che hanno sottoscritto l’accordo con Asmel potranno attingere senza sforzi organizzativi e secondo necessità.

L’iniziativa, cui tutti i Comuni dell’Abruzzo possono aderire, coinvolge già più di 80 Comuni, tutti soci di Asmel, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, e rappresenta un modo più facile e veloce rispetto al classico concorso pubblico di procedere all’assunzione da parte degli enti locali in conformità a tutte le regole contabili.

L’istituto consente, infatti, alle amministrazioni locali di precostituire un “parco” di idonei, senza dover con loro immediatamente attivare il rapporto di lavoro, al quale attingere al momento giusto, a progetti del PNRR approvati.

Antonio Silveri, sindaco di Ofena, ha dichiarato: “Con l’istituto dell’Elenco di Idonei possiamo superare le lentezze burocratiche, assumendo le figure professionali di cui abbiamo bisogno in modo rapido ed efficiente. In questo modo, possiamo attuare gli interventi PNRR senza incorrere ritardi e, inoltre, colmare le lacune di personale”.

Asmel conta ormai oltre 3.800 aderenti presenti in tutte le regioni italiane, compresa la Liguria. Questa sinergia accresce anche la portata strategica dell’Elenco di Idonei che si propone come una risposta concreta e tempestiva alle esigenze dell’intero territorio.