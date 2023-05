TERAMO – Proseguono incessantemente gli interventi della Provincia in materia di viabilità e sicurezza stradale. Conclusi i lavori di ripavimentazione della SP 75 in località Poggio Cono – Cerreto (comune di Teramo). Un impegno costante che punta alla riqualificazione dell’intero patrimonio viario provinciale in un’ottica di sviluppo e di valorizzazione di tutto il nostro territorio.

