Bonobo live all’Arena La Civitella di Chieti: data e biglietti

Il musicista e producer, tra i nomi più importanti della scena dance mondiale, live il 4 agosto. Biglietti sui circuiti TicketOne e Ciaotickets

CHIETI – Bonobo, uno dei più grandi nomi della musica dance mondiale, sarà live all’Arena La Civitella di Chieti il 4 agosto alle 21:15. Organizzazione Best Eventi. Bonobo (aka Simon Green) vanta tre nomination ai Grammy Awards, concerti da milioni di spettatori e il primo posto nella classifica Billboard Dance con il suo sesto album “Migration” (2017). Imprescindibile nei più grandi festival musicali del mondo, Bonobo ha lavorato con Erykah Badu, Ólafur Arnalds e Jon Hopkins e ha remixato artisti come Michael Kiwanuka, Gorillaz, George Fitzgerald e London Grammar.

Bonobo durante il suo live presenta l’ultimo album “Fragments” (2022): considerato come il suo disco più intenso a livello emotivo, nasce da frammenti di idee e sperimentazioni che culminano in un’esplosione di creatività, creando uno splendido promemoria di come la lotta e la disillusione, la creatività e la speranza possano emergere nei momenti più inaspettati. Ad impreziosire “Fragments” sono presenti inoltre importanti collaborazioni con Jamila Woods, Joji, Kadhja Bonet, Jordan Rakei, O’Flynn e Miguel Atwood-Ferguson.

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): poltronissima vip numerata 74,75 – poltronissima numerata 63,25 – poltrona perimetrale numerata 51,75 – tribuna non numerata 43,70 (diritti di prevendita inclusi). Info: 085.9047726 www.besteventi.it