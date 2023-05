106° Giro d’Italia, Masci: “una vetrina destinata a continuare nel tempo”

PESCARA – “Il Giro d’Italia a Pescara non è stata una luce che si è accesa e si è spenta, bensì un faro puntato sulla nostra città per illuminarne le bellezze, le risorse e le potenzialità. Lo diciamo noi, ma soprattutto l’hanno detto atleti e accompagnatori della “Carovana rosa”, l’hanno detto e ripetuto gli inviati delle tv e dei giornali, l’hanno testimoniato con la loro presenza, il loro incitamento e la loro partecipazione i pescaresi che dappertutto hanno fatto ala ai campioni del ciclismo. È stato un successo senza “se” e senza “ma”, una vetrina destinata a continuare nel tempo e non esaurirsi all’episodio esaltante del Giro. Dispiace che qualcuno abbia voluto trovare per forza motivi di critica, strumentale e autolesionista, lanciando un personale triste segnale di quella mentalità provinciale, aggomitolata su se stessa, che abbiamo consegnato a un passato che non ci appartiene più. Pescara è una città proiettata in avanti, è una città attrattiva, è una città che sa accogliere col sorriso e col calore.

Chi tenta inutilmente di mettere in piedi a ogni costo sterili polemicucce di piccolo cabotaggio, dimostra ancora una volta di non aver a cuore la Pescara del presente e quella che stiamo disegnando tutti assieme. Ovunque, fuori, hanno parlato bene di noi. Volersi distinguere dal coro di elogi intonando una voce contraria non è misurarsi con la realtà ma volerla mistificare. Pensiamo positivo e agiamo di conseguenza, perché la città lo merita, e lo meritano tutti i pescaresi che la amano e si impegnano ogni giorno a migliorarla. Il Giro d’Italia e le tante iniziative di carattere internazionale, sia sportive sia culturali, in cui Pescara è stata protagonista in questi anni, non sono un traguardo ma la linea di partenza per tante nuove avventure che renderanno la città sempre più bella e più frequentata” lo riferisce in una nota il sindaco di Pescara, Carlo Masci.