Lavori di nuova pavimentazione sulla SS80 Racc “Teramo Mare”

TERAMO – Proseguono i lavori di nuova pavimentazione lungo la SS 80 Racc “Teramo Mare” tra i km 8,800 e 15,800. Gli interventi sono necessari per implementare le condizioni di comfort e sicurezza per l’utenza in transito lungo la statale.

Al fine di poter completare le lavorazioni nel tratto terminale della SS 80 Racc, anche in vista dell’imminente esodo estivo, dalle 22.00 del 4 luglio fino alle 6.00 del 6 luglio, la carreggiata in direzione mare sarà interdetta al traffico tra i km 8,800 e 15,800.

La regolamentazione del traffico sarà attuata senza soluzione di continuità per due notti con conseguente chiusura al traffico diurna solo per il giorno 5 luglio.

Le limitazioni si rendono necessarie al fine di poter garantire il prosieguo delle operazioni in piena sicurezza sia per le maestranze coinvolte che per l’utenza in transito.

Il traffico in direzione mare verrà deviato in corrispondenza dello svincolo di Bellante, al km 8,800 della statale, per poi raggiungere la zona costiera percorrendo la strada statale 80 “del Gran Sasso d’Italia”.