Concerti sotto le Stelle a Pescara: il programma dell’edizione 2022

PESCARA – Torna con la sua 29sima edizione, dal 4 luglio al 30 agosto, “Concerti sotto le Stelle” – Pescara International Music Festival. Un appuntamento classico dell’estate pescarese, “una manifestazione che appartiene al patrimonio cultural della città” , come ha detto questa mattina in conferenza stampa l’assessore comunale Maria Rita Carota. La rassegna presenta un cartellone di 16 appuntamenti musicali all’Aurum, all’auditorium Petruzzi e al porto turistico “Marina di Pescara” ma, è questa la novità per il 2022, con rilevanti escursioni artistiche che vanno dalla poesia al teatro, e finanche a interessare i testi dannunziani.

“Abbiamo dato spazio alla sperimentazione – ha detto questa mattina direttore artistico Maurizio Di Fulvio – Il programma infatti ripercorre idealmente l’evoluzione del gusto musicale con proposte di tutti continenti, in un ideale giro del mondo, passando dalla musica classico-romantica alle tante espressioni contemporanee, dall’opera e operetta alla canzone “evergreen”, al pop e alla fusion, dalla musica afro e latino-americana alle tradizioni etniche europee, comprese quelle della penisola italiana, piene di contaminazioni tanto suggestive quanto ancora inesplorate. Non mancheranno protagonisti abruzzesi noti ed emergenti, ma accomunati dal pregio delle loro creazioni”.

Gli spettacoli più attesi sono certamente quello del 20 agosto al Porto turistico con Sarah Jane Morris che ha voluto tornare a Pescara, si tratta certamente di una delle voci più intense e ammalianti della musica contemporanea; il concerto del 6 luglio, al piazzale Michelucci dell’Aurum con “d’Annunzio in Jazz” che fonderà note e poesia con l’attore Danilo Proia, e poi l’evento del 19 luglio, sempre all’Aurum, con il Carlos Pinana Trio, o, sempre dalla Spagna, l’esibizione del 9 agosto al Porto turistico con il Joaquin Palomares Ensemble.

“È un festival al quale come amministrazione teniamo in particolar modo – ha detto l’assessore alla Cultura Maria Rita Carota – tanto è vero che lo sosteniamo come amministrazione e, oltretutto, è inserito con alcune date anche nel programma di CulturAurum. Mi piace sottolineare come uno spazio sia stato aperto agli artisti locali. Concerti Sotto le Stelle non è in tal senso solo spettacolo di grande qualità, ma rappresenta per caratteristiche un work in progress dedicato alla ricerca e alle contaminazioni musicali. In questo svolge un ruolo importantissimo che sposa bene anche la vocazione del nostro territorio per le novità e per gli eventi di qualità culturale. Ritengo sia un festival che porta lustro alla città di Pescara e che è andato avanti in tutti questi anni migliorando e fondando la sua crescita sulla passione e sul valore artistico. Auguro a Di Fulvio e ai suoi collaboratori un grande successo, invito tutti i pescaresi e spero che la stessa partecipazione riguardi anche I visitatori di Pescara”.

Alla conferenza stampa di questa mattina ha preso parte anche l’attore e regista abruzzese Danilo Proia che sarà protagonista il 6 luglio all’Aurum con D’Annunzio Jazz”. Maggiori informazioni sul sito www.castelnuovotedesco.it