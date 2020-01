Lavori di riqualificazione al Palaroma, il 31 gennaio quadrangolare C5

De Martinis: “Il ricordo di Corrado Roma è ancora molto vivo in città. Abbiamo voluto ricordarlo con un torneo di calcio a 5 insieme ai suoi amici e quanti lo hanno amato”

MONTESILVANO – Il Palaroma si rifà il look con la pulizia dell’area dai rifiuti abbandonati all’esterno, la riqualificazione del verde, la tinteggiatura esterna dell’impianto sportivo e l’installazione della torre faro che illuminerà il parcheggio. L’impianto sportivo fu ricostuito nel 2009, in occasione dei Giochi del Mediterraneo, dopo il crollo del tetto in seguito a un abbondante nevicata avvenuta nel 2005. Il sindaco Ottavio De Martinis, dopo diversi sopralluoghi ha dato oggi l’avvio ai lavori.

La ditta, General Costruzioni Restauri di Montesilvano, colorerà l’impianto di bianco, grigio e blu, verranno poste due bandiere nel blocco d’ingresso, quella dell’Italia e dell’Europa e in alto verrà posta l’insegna del Palaroma, illuminata da due fari. L’intervento di manutenzione verrà riconsegnato alla città in occasione del 31 gennaio, giorno del compleanno di Corrado Roma (era nato il 31 gennaio del 1961), in cui si disputerà un quadrangolare di calcio a 5 con le vecchie glorie del Pescara, una squadra comunale di amministratori e dipendenti, la polizia locale e gli amici di Corrado. Le gare si svolgeranno alle ore 19,30.

L’allenatore scomparso a prematuramente il 28 novembre 2004, dopo aver sostenuto a San Martino di Lupari un’amichevole della Luparense, squadra che allenava, contro il Cesena. Roma fu vittima di un violento incidente stradale mentre percorreva l’autostrada A14 per tornare a Montesilvano, dove viveva con la moglie Roberta e i tre figli Antonio, Andrea e Rossella. Talentuoso fin da giovane e di carattere spigoloso, Roma era un libero dotato di una buona visione di gioco. Formatosi nel settore giovanile di Pescara e Sambenedettese, giocò a calcio fino ai venticinque anni con la maglia del Chieti con cui disputò un campionato di Serie C2 e quattro in Interregionale per un totale di 118 presenze in campionato (di cui 16 in Serie C2) e 7 in coppa Italia con la maglia neroverde. Approdò al calcio a 5 per caso nel 1987, durante un torneo nazionale che si tenne nel palazzetto di via Senna a Montesilvano. Di ruolo universale, fu pioniere della disciplina in Abruzzo nonché capitano e bandiera del Pescara Calcio a 5. L’innata intelligenza tattica e un carisma non comune lo portarono a vestire la maglia della Nazionale e quindi nelle ultime stagioni ad affiancare al ruolo di giocatore quello di allenatore della squadra. La tragedia scosse profondamente il mondo del calcio a 5 nazionale, anche perché il tecnico montesilvanese era stato da poco designato come il successore di Alessandro Nuccorini sulla panchina della Nazionale.

“Il ricordo di Corrado Roma è ancora molto vivo in città – afferma il sindaco De Martinis –. Abbiamo voluto ricordarlo con un torneo di calcio a 5 insieme ai suoi amici e quanti lo hanno amato. La riqualifcazione di questo impianto, a lui dedicato, era doverosa per ridare decoro e dignità a una zona che in passato è stata presa di mira dai vandali e dai senzatetto. Scopriremo una nuova targa intitolata all’indimenticabile coach di calcio a 5 nel corso di una cerimonia con la sua famiglia. La struttura è stata spesso scenario di gare importanti non solo di futsal, ma di numerosi altri sport e in futuro ospiterà manifestazioni internazionali”.

L’assessore allo Sport Alessandro Pompei sarà impegnato anche lui nel quadrangolare di calcio a 5 in memoria di Corrado Roma: “Nelle prossime settimane ultimeremo anche la riqualifcazione interna dell’impianto sportivo del Palaroma – dice Pompei, considerato un’eccellenza nella nostra regione, per dare continuità al potenziamento dell’attività di riqualificazione dell’impiatistica sportiva avviata dall’amministrazione comunale. Dopo aver sistemato il Palasenna con sistemi antiallagamento e nei prosismi giorni con la messa a punto del parquet e l’Antistadio inizeremo nei prossimi giorni i lavori ai campi sportivi di via Foscolo e via Senna”.