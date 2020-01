Film in Abruzzo: novità al cinema dal 30 gennaio 2020 [trailers]

Sette i film in uscita nelle sale da giovedì 30 gennaio 2020. Tra questi Odio l’estate, Judy, Underwater, Dolittle. Trame e trailers

Sono sette le nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 30 gennaio 2020. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili come i prezzi dei biglietti e altri servizi disponibili.

FILM IN PROGRAMMAZIONE IN ABRUZZO: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila

Robert Downey jr è il protagonista di Dolittle, diretto da Stephen Gaghan.Dopo aver perso la moglie sette anni prima, l’eccentrico dottor John Dolittle, famoso medico e veterinario dell’Inghilterra vittoriana, vive nascosto dietro le alte mura della sua dimora, con il suo esercito di animali esotici a fargli compagnia. Quando la giovane sovrana si ammala gravemente, Dolittle è costretto suo malgrado a salpare per un’epica avventura su un’isola leggendaria accompagnato da un giovane apprendista e da vari amici animali, in cerca di una cura. Questo gli permetterà di ritrovare se stesso, combattendo vecchi nemici e scoprendo creature meravigliose.

Il diritto di opporsi è un film diretto da Destin Daniel Cretton. Basata su fatti realmente accaduti, racconta le vicende di Walter McMillian, che con l’aiuto del giovane avvocato difensore Bryan Stevenson fa appello contro la condanna per omicidio.

Reneé Zellwegwer è la protagonita di Judy, incentrato sull’ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy Garland, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar e Golden Globe, e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra. In quegli anni ci ha regalato alcune delle performance più iconiche della sua carriera.

Odio l’estate segna il ritorno sul grande schermo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse. Aldo Giovanni e Giacomo ci raccontano una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata. Musiche di Brunori Sas.

Una storia d’arte è l’ultimo film di Marco Pollini. Elvira, una donna borghese di settant’anni, ricca e viziata, e Antonio, un idraulico ventenne grezzo. I due sono legati dall’amore per i quadri e per la pittura. Elvira decide di investire il proprio tempo e denaro per lanciare Antonio come pittore.

Underwater è un film diretto da diretto da William Eubank. Rimasta bloccata sul fondo dell’oceano a causa di un incidente, una squadra di operai lotta contro una creatura liberata durante gli scavi petroliferi.



Villetta con ospiti è il nuovo film di Ivano Di Matteo; tra i protagonisti Marco Giallini. Ventiquattr’ore per raccontare una splendida famiglia borghese e una ricca cittadina del nord Italia. Di giorno le nostre signore e i loro mariti ostentano pubblica virtù ai tavolini dei caffè. Poi, di notte, la commedia scivola nel noir ed esplode il lato oscuro della provincia in un susseguirsi di meschinità e violenze. I sette vizi capitali incarnati dai sette protagonisti si palesano ai nostri occhi quasi con innocenza. Nessuno è accusabile di nulla anche se, tutti insieme, si macchieranno del peggiore dei peccati.