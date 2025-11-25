Laura Pausini live a Pescara il 26 giugno 2027: biglietti

PESCARA – La regina della musica italiana, Laura Pausini, ha annunciato nuove date del suo attesissimo Io canto / Yo canto world tour 2026/2027, l’undicesima tournée mondiale che la vedrà protagonista sui palchi di tutto il pianeta. Tra queste spicca la tappa di Pescara, fissata per il 26 giugno 2027 allo stadio cittadino: un evento che segna il grande ritorno della cantautrice in Abruzzo e che promette di richiamare migliaia di fan da tutta la regione e oltre.

Un tour mondiale da record

Il debutto della tournée è previsto il 27 marzo 2026 a Pamplona, in Spagna, con un calendario che toccherà Europa, America Latina, Stati Uniti e Brasile, prima di approdare negli stadi italiani nell’estate 2027. Oltre a Pescara, sono state annunciate le date di Lignano Sabbiadoro (2 giugno 2027) e Mantova (1 ottobre 2026), mentre a ottobre 2027 Laura Pausini sarà protagonista anche alla prestigiosa Royal Albert Hall di Londra.

Una carriera senza confini

Con oltre 75 milioni di dischi venduti, più di 6 miliardi di streaming e riconoscimenti internazionali che spaziano dal Grammy Award ai Latin Grammy, passando per il Golden Globe e candidature agli Oscar e agli Emmy, Laura Pausini è considerata l’artista italiana più premiata e ascoltata al mondo. Nel nuovo tour presenterà i suoi brani più celebri insieme alle tracce del prossimo album Io canto 2 (e la versione spagnola Yo canto 2).

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date di Mantova, Lignano Sabbiadoro e Pescara saranno disponibili dalle ore 11:00 di giovedì 27 novembre 2025 sul sito friendsandpartners.it. Per gli iscritti al fanclub ufficiale Laura4u è prevista una speciale presale a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 26 novembre 2025.