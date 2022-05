“Lasciamo perdere”, in uscita il nuovo singolo di Cedre

Il nuovo singolo del cantautore Cendre in uscita nelle radio in esclusiva dal 25 maggio e dal 27 maggio in tutti i digital store

CHIETI – Si intitola “Lasciamo perdere” il nuovo singolo del cantautore Mattia Sprecacenere in arte Cendre in uscita, per la label abruzzese di Francesco Altobelli Ondesonore Records, nelle radio in esclusiva dal 25 maggio e dal 27 maggio in tutti i digital store.

Continua la serie positiva per l’artista abruzzese dopo essere stato in alta rotazione con l’ultimo singolo “Mercoledì” su Rai Radio 2 Indie e dopo l’ottimo riscontro radiofonico ottenuto con “Cosa dirti”, premiato da diversi passaggi su Rai Isoradio, essendo stato selezionato all’interno del format di successo “Sulle strade della musica”, pubblica il nuovo singolo “Lasciamo perdere” un mix di ricordi che si rivivono alla fine di una relazione ma nei momenti di lucidità ci si rende conto che è meglio non rimanere intrappolati nel passato. La produzione artistica del brano è stata curata da Thy Alien.

Cendre, nasce a Chieti il 6 gennaio del 2001, eredita la passione per la musica dalla madre, laureata in conservatorio, e con lei scopre il cantautorato italiano. La musica per lui rappresenta una passione e una valvola di sfogo. Il suo genere varia tra il rap e l’indie ed ama molto sperimentare nuove atmosfere per amalgamarle ai suoi testi nei quali è facile riconoscersi.