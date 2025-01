AVEZZANO – Lartotecnica continua la sua crescita con l’apertura di una nuova sede in Abruzzo. Operativa dal 1° gennaio 2024, la struttura ad Avezzano (L’Aquila) rappresenta un passo significativo nell’espansione dell’azienda, leader nel settore degli ausili sanitari e promotrice di iniziative benefiche. Situata strategicamente per supportare il territorio, questa sede già svolge un ruolo cruciale nel sistema sanitario locale, fungendo attualmente da magazzino per la sanificazione degli ausili sanitari in collaborazione con l’ASL 1 Abruzzo.

Questo servizio, essenziale per garantire il riciclo e la riutilizzabilità dei dispositivi, riflette l’impegno di Lartotecnica per una gestione sostenibile e responsabile delle risorse. “Attraverso la sanificazione, diamo nuova vita agli ausili sanitari, riducendo gli sprechi e promuovendo un modello di economia circolare che tutela l’ambiente e migliora la qualità della vita delle persone”, ha dichiarato Matteo De Fusto, Amministratore Delegato di Lartotecnica.

Con oltre 15 anni di esperienza, Lartotecnica si distingue non solo per la qualità dei suoi prodotti e servizi, ma anche per il suo impegno etico. Sotto la guida del giovane AD Matteo De Fusto, l’azienda continua a innovare e a investire in progetti che migliorano la vita delle persone e promuovono valori di inclusione e sostenibilità.

Con sede principale a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona, Lartotecnica si è resa nel tempo protagonista di numerose iniziative benefiche, come il dono di una carrozzina high-tech a un giovane affetto da tetraparesi spastica, e ancora invii umanitari destinati ai bambini in Venezuela e alla comunità ucraina colpita dalla guerra.

L’azienda, con 55 dipendenti operanti in sei sedi e un fatturato previsionale di 5 milioni di euro per il 2024, ha celebrato proprio lo scorso anno il suo quindicesimo anniversario.

“L’apertura di questa sede non è solo un traguardo, ma un punto di partenza.

Con la sua funzione di magazzino di sanificazione, stiamo già rispondendo a una necessità fondamentale del territorio. Entro il 2025 vogliamo trasformarla in un hub completo che includa un negozio sanitario, offrendo soluzioni all’avanguardia e un servizio al cliente impeccabile”, ha aggiunto Matteo De Fusto.

Il prossimo obiettivo dell’azienda è infatti l’apertura, all’interno della stessa struttura, di un negozio specializzato in prodotti sanitari.

La nuova iniziativa punta a offrire un servizio ancora più completo ai cittadini abruzzesi, con un’ampia gamma di ausili sanitari, consulenze dedicate e una presenza ancora più vicina alle esigenze della comunità locale.