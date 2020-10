L’Aquila, Yamamay al Globo chiude i battenti

Fatale il secondo lockdown in pochi mesi, intervallato da un periodo caratterizzato dalla crisi economica scaturita dal Covid

L’AQUILA – Resterà aperto ancora per qualche giorno e poi abbasserà la serranda per sempre il punto vendita Yamamay dell’Aquila, ubicato all’interno del centro commerciale Globo. Fatale il secondo locdown in pochi mesi, intervallato da un periodo caratterizzato da un calo importante di fatturato legato alla crisi economica scaturita dal Covid.

A dare l’annuncio é stata la titolare dello store attraverso un post sui social. “Dal Covid in poi si lavora poco, le entrate non coprono le uscite. –si legge– Recuperare le perdite è impossibile. Da guerriera, non mi sono abbattuta, ho fatto debiti, ma la situazione attuale sta degenerando. Gli ingressi sono quasi inesistenti ma i costi ci sono tutti, persino aumenti. A questo punto, anche le guerriere devono avere il coraggio di dire STOP”.