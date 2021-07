L’Aquila, taglio del nastro per la nuova sede di BPer Banca in centro

La cerimonia di inaugurazione nella sede di corso Vittorio Emanuele ha avuto luogo questa mattina, a dodici anni dal sisma del 2009

L’AQUILA – BPER Banca torna in centro storico all’Aquila. La cerimonia di inaugurazione nella sede di corso Vittorio Emanuele ha avuto luogo questa mattina, a dodici anni dal sisma del 2009, alla presenza della Presidente della Banca Flavia Mazzarella e di una nutrita rappresentanza delle istituzioni locali. L’edificio è stato oggetto di un accurato intervento di ristrutturazione che ha riguardato l’intero immobile, per complessivi 4.000 metri quadrati.

“Per BPER Banca, per la città e per l’intero territorio abruzzese si tratta di un evento storico che suggella, ancora una volta, il rapporto solido e profondo con il nostro Istituto”, ha dichiarato Flavia Mazzarella, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BPER Banca. “Vivo con particolare emozione questo momento – ha aggiunto – consapevole del ruolo che la Banca ha sempre svolto e continuerà a svolgere, a fianco di famiglie e imprese, nel consolidare il cammino di rinascita e sviluppo della comunità aquilana. In quest’ottica il ritorno tanto atteso nella sede in centro, oltre ad avere una forte valenza simbolica, è anche un segnale molto concreto di vicinanza e sostegno alla popolazione e alle istituzioni”.

Il Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di BPER Banca Pierpio Cerfogli ha sottolineato “l’intervento convinto e costante della Banca a supporto dei cittadini e del tessuto imprenditoriale locale, messo a dura prova dapprima dal sisma del 2009, poi dalla pandemia. Sono state lunghe fasi critiche – ha ricordato – in cui BPER Banca ha messo a disposizione tutti gli strumenti finanziari ed economici necessari, ben consapevole del ruolo fondamentale che ha il dovere di svolgere”.

Nella sede di corso Vittorio Emanuele sono funzionali, dopo il restauro, il seminterrato, il piano terra, dove trovano posto gli uffici per la clientela – un open space che crea un “unicum” tra il fabbricato e il Corso -, il primo piano con gli uffici della Direzione generale e il secondo dove sono allocati altri uffici della stessa Direzione.