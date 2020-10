L’Aquila, sospeso ricevimento del pubblico a via Aldo Moro

In ragione dei lavori di miglioramento ed efficientamento dei locali non potranno essere garantiti i servizi di ricevimento al pubblico

L’AQUILA – Il settore Politiche per il benessere della persona (Politiche sociali, cultura, diritto allo studio, assistenza alla popolazione) del Comune dell’Aquila rende noto noto che, in ragione dei lavori di miglioramento ed efficientamento dei locali del front office della sede di via Aldo Moro per ragioni di sicurezza in materia di contrasto al Coronavirus, non potranno essere garantiti i servizi di ricevimento al pubblico. Lo stesso settore provvederà, al termine degli interventi, a comunicare successivamente la nuova data di riapertura al pubblico.

In ogni caso, sarà possibile contattare gli uffici attaverso i recapiti pubblicati sul sito internet del Comune, www.comune.laquila.it, nell’area Amministrazione trasparente.