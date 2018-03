L’Aquila, soggiorni climatici per over 65: scadenza domande

L’AQUILA – L’Istituzione Centro servizi anziani rende noto che è stato emesso l’avviso per presentare le domande per partecipare ai soggiorni climatici (termale e marino) per l’anno in corso. Le richieste possono essere presentate dai residenti nel territorio comunale dell’Aquila che abbiano superato i 65 anni e siano in pensione senza svolgere alcuna attività lavorativa.

Nel bando, pubblicato nella pagina “Avvisi” della sezione “Concorsi, Gare e Avvisi” dell’area “Amministrazione” del sito internet del Comune dell’Aquila (indirizzo http://www.comune.laquila.gov.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1573&id_sez_ori=56&template_ori=3&>p=1), sono riportati gli altri requisiti per poter aderire all’iniziativa e la documentazione da presentare insieme alla domanda, che dovrà essere prodotta entro le ore 13 del prossimo 15 maggio.