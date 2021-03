L’Aquila, riprendono i lavori di riqualificazione del Parco Baden Powell

Con l’inizio della primavera si procederà con semina, messa a dimora delle piante e impianto d’irrigazione delle aree verdi

L’AQUILA – “Riprenderanno entro fine mese, con l’arrivo della primavera, i lavori di restyling del Parco Baden Powell, sito ad ovest della città nel quartiere di San Sisto” – lo rende noto l’assessore all’Ambiente Fabrizio Taranta.

“La prima parte dei lavori di riqualificazione, sospesi a fine autunno, hanno dovuto subire una forzata interruzione dovuta al clima invernale dei mesi passati, ma entro la fine di questo mese, siamo pronti per ricominciare e per portarli a compimento.

Con l’inizio della primavera verranno infatti compiuti gli ultimi passi: la semina, la messa a dimora delle piante e l’impianto d’irrigazione delle aree verd, tutte cose che sarebbero state impossibili da realizzare con le basse temperature e le gelate tipiche della nostra città.

In questi giorni è stata ripristinata anche la fruibilità dell’acqua nell’attiguo dog garden, che un guasto ne aveva causato l’interruzione dell’erogazione. Inoltre, al termine dei lavori, sarà ripristinato anche impianto d’illuminazione dell’intera area. Un progetto questo del Parco Baden Powell che, a lavori conclusi, meriterà sicuramente l’apprezzamento ed il plauso dell’intera comunità cittadina.

In questi giorni” – conclude l’assessore Taranta – “il Settore Ambiente si è occupato anche di recuperare il decoro degli spazi verdi attorno l’area di Trony e del Carrefour, probabile nuova area di sosta per i camper, e presto verranno ripristinati anche i giochini per i bimbi, che l’incuria del tempo aveva celato alla vista”.