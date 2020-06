L’Aquila, Pezzopane e Imprudente inaugurano il primo caseificio

Il Consorzio, che ha per simbolo il rosone di Collemggio, per ora riguarda l’area aquilana, in attesa di allargare a comuni limitrofi

L’AQUILA – Stefania Pezzopane, deputata del PD, e l’assessore regionale all’Agricoltura Emanuele Imprudente hanno inaugurato, a Bazzano, il primo consorzio totalmente aquilano di produttori caseari, nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Il Consorzio di tredici allevatori, che ha per simbolo il rosone di Collemggio, per ora riguarda l’area aquilana, in attesa di allargare a comuni limitrofi. Nel progetto anche la collaborazione con le Università di Perugia e Padova che hanno seguito il miglioramento zootecnico e agroforestale del consorzio, con solo latte di mandrie e greggi aquilane.

La Pezzopane ha dichiarato che L’Aquila prova a reagire all’ennesimo attacco, la pandemia dopo il terremoto, inaugurando il suo primo caseificio in consorzio di allevatori e produttori caseari, consapevole della qualità del proprio territorio, virus free, acqua e aria pulita, e proponendosi all’Italia come produttore di alimenti di altissima qualità, sani, a km zero.