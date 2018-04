L’Aquila, Pezzopane: la 83 marsicana è molto pericolosa

La deputata Pd deposita interrogazione urgente perché i Ministeri competenti intervengano con urgenza

L’AQUILA – La deputata del Pd Stefania Pezzopane, sta depositando una interrogazione urgente per richiamare l’attenzione dei competenti ministeri ed enti pubblici a provvedere con la massima urgenza ad interventi sulla sulla ex Sr 83 Marsicana da poco trasferita alle competenze Anas.

“Sindaci, cittadini, comitati costituitisi ad hoc, reclamano da mesi la dovuta attenzione. È una strada importante che mette in comunicazione numerosi paesi dell’Alto Sangro e del Parco nazionale d’Abruzzo,Lazio e Molise e che è già ora interessata dall’incremento di traffico del turismo nel Parco. So che gli enti competenti sono tutti attenzionati, ma prego davvero ogni istituzione competente di superare ostacoli e burocraticismi, c’è stato in questi giorni anche un tragico incidente mortale.

Io stessa, nel percorrerla, ho constatato direttamente lo stato gravissimo in cui versa e la urgenza di provvedere subito a fare i lavori. In particolare è da segnalare una situazione di estrema pericolosità nel tratto tra Pescasseroli e Alfedena, sulla provinciale del Lago di Barrea del Ponte Vecchio al confine tra Civitella Alfedena e Villetta Barrea e sulla ex S.R. Di Forca d’Acero, dal Bivio di. Macchiarvana al Passo. Regione, Provincia ed Anas a cui la strada è stata trasferita devono rapidamente dare la concreta risposta dell’inizio lavori.

E’ arrivata anche la bella stagione e tutti auspichiamo una importante presenza turistica, ma come si fa a far trovare le strade così malridotte? Interrogo i Ministeri competenti per sapere se le somme stanziate ed annunciate sono sufficienti, di chi sia la responsabilità del mancato avvio dei lavori ed inoltre cosa si intenda fare per dare alla viabilità delle aree interne la necessaria sicurezza. “