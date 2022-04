L’Aquila protagonista a “Paesi che vai”, il programma di Rai1

L’AQUILA – Circondata dalle imponenti cime del Gran Sasso e del Velino, la città dell’Aquila trionfa con i suoi tetti rossi e guglie affusolate, al centro della conca aquilana. Gli splendori di città medievale, si riconoscono tutt’oggi nel fiero panorama, che nelle notti limpide si accende confondendosi con il cielo stellato d’alta quota. Nata da un’ideale di libertà, l’antica Aquila, è da sempre portavoce di equità e democrazia, sin dalla sua divisione in Quarti, che i castellani fondatori dotarono di piazze, chiese e fontane proprie. Seguendo le rime del poeta medievale Buccio di Ranallo, lo storico programma di Rai 1, in onda la domenica dalle 9.40 alle 10.30, patrocinato dal MiC, ideato e condotto da Livio Leonardi, andrà alla scopertà dei “quarti aquilani” conducendo il pubblico in un immaginifico viaggio dal medioevo al risorgimento.

Livio Leonardi – insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – catturerà gli spettatori narrando di come L’Aquila divenna terra prediletta di Santi che la scelsero per fondare qui centri spirituali, meta di grandi pellegrinaggi. Il racconto ripercorrerà i miti e le leggende legate ai miracoli che qui ebbero luogo, per poi dare spazio alle intricate vicende nobiliari che ne condizionarono i governi e i commerci, prima nel rinascimento, e poi, dopo le dominazioni spagnole e francesi, nel rivoluzionario spirito di rivalsa, che portò all’Unità di Italia. Non è tutto: sempre con Livio Leonardi – vincitore del Premio Internazionale “Visioni” della Fondazione (Agnelli) Civita di Bagnoregio – dalla conca aquilana si risalirà verso l’alto, alla scoperta di uno dei parchi più grandi d’Italia: ben 150mila ettari di biodiversità, nella perfetta comunione fra natura e presenza umana. Paesi che vai a L’Aquila… Prossimamente su RAI 1.