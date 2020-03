L’Aquila, maratona nel cortile di casa per il runner Fabio Iuliano

L’atleta proverà a percorrere quella maratona di Roma alla quale era iscritto e che il Coronavirus gli ha impedito di partecipare

L’AQUILA – É scattata poco fa in una giornata di sole freddo l’avventura di Fabio Iuliano, 40enne insegnante, giornalista e runner aquilano, che nel cortile di casa proverà a percorrere quella maratona di Roma alla quale era iscritto e che il coronavirus gli ha impedito di partecipare assieme a migliaia di appassionati. Lo riporta l’Ansa.

Iuliano ha già portato a termine Roma nel 2016, New York nel 2019 e i 100 km del Passatore, I tempi, dice, non sono un obbiettivo “perché prendo la corsa come filosofia e non come risultato, ma qui nel cortile di casa il tempo passerà come deve passare, senza stress, io intanto arrivo a 42 km , poi vediamo di andare oltre se ce la faccio. A farmi da guida sul chilometraggio c’è il gps e quindi non si può barare”. Il cortile ha lati lunghi 30 metri dice, “e quindi l’anello sarà di 70 metri più o meno, e quindi dovrò girare per 600 volte almeno il cortile di casa. Al Passatore ho corso per 15 ore e 59 minuti, di sicuro finisco nel tardo pomeriggio”.