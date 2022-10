L’Aquila, al via lavori di messa in sicurezza sulla SS17 bis

L’AQUILA – Proseguono i lavori avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) riguardanti la manutenzione programmata lungo la strada statale 17 Bis. A partire da lunedì 17 ottobre partiranno i lavori per il ripristino e messa in sicurezza del versante roccioso sovrastante la strada statale.

Nello specifico i lavori riguarderanno il disgaggio dei massi e il successivo intervento di installazione della rete metallica corticale a protezione del versante e della sede stradale.

Al fine poter eseguire le lavorazioni in piena sicurezza sia per il personale coinvolto che per l’utenza in transito lungo la statale, a partire dal 17 ottobre fino a venerdì 21 ottobre, sarà interdetto il transito tra i km 11,400 ed il km 14,800, in orario notturno, dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo.

Come possibile percorso alternativo si consiglia l’utilizzo dell’Autostrada A24, tra i caselli di “L’Aquila Est” e “Assergi”. In alternativa potrà essere utilizza la SP 103 “di Filetto”.

Il traffico proveniente da Camarda, in direzione Tempera, potrà percorrere la SP 103 “di Filetto”, intersezione con la SS 17 Bis al km 14,200, via Sant’Eufemia, via degli Alpini, via Onna e via Fioretta fino all’intersezione con la SS 17 Bis al km 10,350 circa in località Paganica. Percorso inverso per i veicoli in direzione Camarda .

