L’Aquila, il Consigliere Comunale Marcello Dundee aderisce a “Cambiamo”

“Una scelta coerente con il mio percorso politico fondato sull’attenzione al territorio e orientato alla ricostruzione di un’area liberale”

L’AQUILA – Il consigliere comunale dell’Aquila Marcello Dundee aderisce a “Cambiamo”, il partito fondato da Giovanni Toti e che vede tra i suoi vertici nazionali il senatore Gaetano Quagliariello.

“Si tratta di una scelta convinta e consapevole – dichiara Dundee -, maturata in coerenza con il mio percorso politico fondato sull’attenzione al territorio e orientato alla ricostruzione di un’area liberale, conservatrice e ispirata ai princìpi del buon governo. Considero ‘Cambiamo’ il naturale approdo per proiettare al futuro questa traiettoria e per contribuire allo sviluppo della mia terra. Nell’attività del senatore Quagliariello e nella collaborazione fattiva avuta in consiglio comunale con Daniele D’Angelo ho riscontrato concretezza e comunanza di intenti. Con entusiasmo entro a far parte di questa squadra per partecipare al raggiungimento di risultati per il territorio sempre più ambiziosi”.

Daniele D’Angelo, che da tempo rappresenta “Cambiamo” in consiglio comunale ed è coordinatore provinciale del partito, dà il “benvenuto” a Dundee. “Si tratta di un ingresso importante, per il partito e per il gruppo consiliare – dichiara D’Angelo -. Io stesso ho sposato il progetto di ‘Cambiamo’ all’esito di un percorso fondato su progetti ambiziosi e risultati concreti per il territorio, sulla vicinanza fattiva a chi lavora e produce, sulla capacità di unire una visione ideale alla sua traduzione in fatti. Con Marcello la squadra si rafforza e sono certo che insieme si potranno raggiungere per L’Aquila traguardi sempre più importanti”.

“Soddisfazione” viene espressa da Mimmo Srour, coordinatore regionale del partito. “Il nuovo ingresso – afferma – è testimonianza del lavoro che si sta portando avanti, un lavoro che con il contributo del consigliere Dundee potrà rafforzarsi ulteriormente. Tutto questo peraltro avviene in un momento particolarmente significativo, nel quale ‘Cambiamo’ è coinvolto nella prospettiva di un allargamento con il percorso costituente di ‘Coraggio Italia’ avviato insieme a Luigi Brugnaro. C’è una prateria politica oggi priva di adeguata rappresentanza, alla quale il nostro progetto darà finalmente voce”.

Contenuti politici e piattaforma programmatica dell’adesione di Marcello Dundee a ‘Cambiamo’ verranno illustrati prossimamente in una conferenza stampa.