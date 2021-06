“CompraTeatino on line, la richiesta di Chieti C’entro al Comune

Il Consorzio Chieti C’entro chiede al Comune il coinvolgimento dei commercianti con i quali il progetto é stato condiviso marginalmente

CHIETI – “Il consorzio “Chieti C’entro” che rappresenta una parte importante dei commercianti del centro storico, intende sottolineare con la presente nota stampa, l’atteggiamento del Comune di Chieti che, nell’ambito dell’iniziativa “CompraTeatino on line, non ha ritenuto opportuno condividere, se non soltanto nella fase embrionale, le linee strategiche del progetto, le modalità di attivazione dello stesso e le prospettive a lungo termine con il comparto di riferimento.

I commercianti del consorzio “Chieti c’entro” per tale motivo non possono esprimersi nel merito e chiedono all’Amministrazione Comunale un incontro nell’immediato che coinvolga anche tutte le associazioni di categoria.

Non si tratta di voglia di “presenzialismo” ma della necessità di strutturare in sinergia azioni supportate dall’esperienza di chi opera nel settore”. La nota del Presidente Consorzio Chieti c’entro”, Gianfranco Cesarone.