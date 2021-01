L’Aquila, consegnate medaglie d’onore a 11 deportati nei lager nazisti

In occasione Giorno della Memoria il Prefetto dell’Aquila ha ricevuto i familiari di 11 deportati per insignirli di medaglia al merito

L’AQUILA – La Repubblica Italiana con la Legge n. 211 del 20.07.2000 ha riconosciuto la data del 27 Gennaio quale “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte e coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, in occasione della ricorrenza odierna, ha ricevuto nel corso della mattinata in Prefettura, in appuntamenti scaglionati nel rispetto delle normative anti covid, i familiari di undici militari deportati ed internati, cui ha consegnato la medaglia d’onore a riconoscimento morale del loro sacrificio e come monito e ricordo per le future generazioni.

La Cerimonia, alla quale sono intervenuti, oltre i familiari degli insigniti, i Sindaci dei Comuni di residenza, pur nella sobrietà legata all’attuale momento, si è svolta nel pieno rispetto della solennità del significato dell’evento e in un clima di intensa partecipazione emotiva.