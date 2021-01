L’Aquila, il Comune aderisce al progetto “Educare in Comune”

On line l’avviso per individuare partner e raccogliere proposte; le candidature dovranno essere presentate entro il 25 gennaio

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila, attraverso il settore AQ progetti speciali e per la rinascita, partecipa all’avviso pubblico “Educare in Comune”, promosso dal Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’area tematica Cultura, arte e ambiente.

Al fine di individuare possibili partner privati con i quali concorrere è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente una manifestazione di interesse, aperta a soggetti specifici in ambito educativo e culturale, che abbiano maturato in tale ambito almeno tre anni di esperienza.

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo aqprogettispeciali@comune.laquila.postecert.it, entro e non oltre lunedì 25 gennaio. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato l’oggetto: Avviso pubblico “EDUCARE IN COMUNE”.

Per essere ammissibile la candidatura dovrà contenere il modello di candidatura (mod. A) e il modello relativo ai requisiti e alle esperienze (mod. B), firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, lo statuto e l’atto costitutivo dello stesso. Le candidature potranno, in modo facoltativo, proporre delle azioni di intervento.

Inoltre, allo scopo di poter avere un quadro aggiornato sulla situazione delle famiglie nel nostro territorio, il Comune invita tutti i genitori con figli minori e tutti i bambini e adolescenti, alla compilazione di un breve questionario on line: