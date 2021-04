L’Aquila, commemorazione sisma 2009: ecco come é andata

Prima la celebrazione liturgica officiata dall’arcivescovo della città dell’Aquila, poi un fascio di luce azzurra si é elevato verso il cielo

L’AQUILA – Nella serata di ieri L’Aquila ha ricorda le 309 vittime del sisma che dodici anni fa, esattamente nella notte tra il 5 e 6 aprile 2009, colpì il capoluogo d’Abruzzo e altri 56 comuni. Per il secondo anno consecutivo, a causa misure restrittive adottate per limitare la diffusione contagio da Covid-19 non si è svolta la fiaccolata.

Alle 18, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, si é tenuta una celebrazione liturgica officiata dall’arcivescovo della città dell’Aquila, cardinale Giuseppe Petrocchi, nel corso della quale è stata data lettura dei nomi delle vittime del sisma. Successivamente il primo cittadino, Pierluigi Biondi, ha pronunciato un discorso. Immediatamente dopo, con il prefetto, Cinzia Torraco e il cardinale, ha reso omaggio alle lapidi delle vittime del terremoto nella Cappella della memoria situata all’interno della chiesa. I momenti principali della serata sono stati tradotti anche nella Lingua Italiana dei Segni.

Alle ore 21 un fascio di luce azzurra si é elevato verso il cielo da Piazza Duomo, così come già avvenne nel 2020. Il dispositivo rimarrà acceso sino alle ore 3:32, ora della devastante scossa di terremoto che fu registrata nella notte del 6 aprile 2009.

Alle 21:15 sono stati effettuati 309 rintocchi, cui è seguita, a cura di un vigile del fuoco l’accensione di un braciere posizionato nei pressi della chiesa, alla presenza del prefetto della provincia dell’Aquila, del sindaco dell’Aquila, del cardinale, e del sindaco di Cugnoli. Lanfranco Chiola, in rappresentanza dei Comuni del cratere.

Oggi, alle 10:30, Sindaco, Prefetto e Arcivescovo parteciperanno alla cerimonia commemorativa organizzata all’interno della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza alla presenza del comandante della Scuola.

Alle ore 12 il primo cittadino, il prefetto, l’arcivescovo, il presidente della Regione, Marco Marsilio, il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Tinari, un rappresentante dei Comitati dei familiari delle vittime e il sindaco di Villa Sant’Angelo, Domenico Nardis, in rappresentanza dei Comuni del cratere, si ritroveranno davanti il sito della Casa dello Studente, in via XX Settembre, per omaggiare e ricordare le 309 vittime. Per l’intera giornata è stato proclamato il lutto cittadino.