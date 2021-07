L’Aquila, assemblea elettiva CNA: ecco quando si svolgerà

L’assemblea, per il rinnovo degli organi direttivi della Cna dell’Aquila, con slogan “Ripartire insieme”, si svolgerà il 13 luglio

L’AQUILA – “Ripartire insieme” è lo slogan dell’assemblea 2021 della Cna, sempre più al fianco degli imprenditori nella difficile fase di ripresa economica post-Covid. L’assemblea, per il rinnovo degli organi direttivi della Cna dell’Aquila si svolgerà domani, 13 luglio, con inizio alle 10, nella sede della Cna, in via Pescara, 2/B “Centro Direzionale Strinella 88”, all’Aquila. La partecipazione delle istituzioni locali, delle organizzazioni di rappresentanza presenti nel nostro territorio e del pubblico sarà resa possibile rispettando le misure anti- Covid per garantire la massima sicurezza dei partecipanti. Sarà possibile seguire l’evento on line collegandosi al link riservato agli associati aventi diritto al voto da remoto e sulla pagina Facebook della Cna dell’Aquila, in diretta streaming. Interverranno, tra gli altri, la vice presidente nazionale della Cna, Paola Sansoni, il presidente Cna Abruzzo, Savino Saraceni e autorità istituzionali locali.

“La pandemia che ha cambiato e sconvolto il mondo intero, non ha annullato il desiderio di rinascere e di promuovere e valorizzare la cultura del lavoro e del “saper fare”, spiega Agostino Del Re, direttore della Cna dell’Aquila, “i temi della ripartenza e resilienza, nel senso di resistenza attiva, capacità di apprendimento dal mutato contesto e di individuazione di nuove strategie per andare avanti devono essere al centro dell’azione comune. La Cna è al fianco degli imprenditori nella fase di ripartenza: le risorse del Recovery Plan dovranno sostenere le nostre imprese, artigiane e non , e accompagnarle nella ripresa”.

Nel corso dell’assemblea verrà istituito il “Premio Milla”, in memoria della giovane artista Camilla Pietropaoli scomparsa prematuramente un anno fa, che ha partecipato sempre con entusiasmo e grande talento alle iniziative della Cna. Premio che riconoscerà il valore e l’eccellenza degli artigiani e degli imprenditori del territorio con l’intento di valorizzare le migliori capacità innovative e creative dei giovani. La Cna, conferirà un riconoscimento a quelle attività che hanno contribuito, con impegno costante, alla crescita dell’economia locale.

“Imprenditrici e imprenditori che, nonostante le gravi difficoltà che si sono create dapprima con il terremoto e, in seguito, con la pandemia”, conclude Del Re, “hanno dimostrato un grande attaccamento al territorio, una forte passione nel lavoro, un grande senso di responsabilità e capacità di adattarsi e reinventarsi”. In chiusura dei lavori, un momento di intrattenimento poetico con lil poeta Claudio Marchione.