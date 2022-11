“L’Appello”, Alessandro D’Avenia porta in scena l’omonimo romanzo al FLA

PESCARA – Mentre prosegue il conto alla rovescia in vista della sua ventesima edizione, in programma a Pescara dal 10 al 13 novembre prossimi, il FLA – Festival di Libri e Altrecose svela un altro dei nomi di punta del cartellone di quest’anno: dopo lo scrittore e sceneggiatore Alessandro D’Avenia, che sabato 12 novembre porterà in scena il racconto teatrale L’appello, tratto dal suo omonimo romanzo pubblicato per Mondadori, è adesso la volta di un attore e regista fra i più amati e premiati in Italia: Fabrizio Bentivoglio, che venerdì 11 novembre alle ore 21:00 al Teatro Circus di Pescara presenterà il suo omaggio ad Ennio Flaiano, scomparso proprio nel novembre di 50 anni fa. L’evento è realizzato in collaborazione con Adriatic Film Festival e con Barbuscia, Platinum Sponsor di questa edizione del FLA.

Fabrizio Bentivoglio porterà proprio nella città natale del grande sceneggiatore, scrittore e giornalista il reading teatrale “Lettura Clandestina. La solitudine del satiro di Ennio Flaiano”. Il progetto nasce da un’idea dello stesso Fabrizio Bentivoglio: «Pochi mesi prima di morire Flaiano aveva cominciato a raccogliere alcuni articoli in una cartella dal titolo autografo “La solitudine del satiro”. L’intento della messa in scena è, attraverso lo sguardo di Flaiano su quell’Italia di cinquant’anni fa, poter sbrogliare il filo della nostra vita italiana e arrivare a capire meglio anche questa Italia di oggi».

Selezionati da Fabrizio Bentivoglio, che sarà accompagnato nella sua lettura dal contrabbasso di Ferruccio Spinetti, gli articoli raccontano Ennio Flaiano e tramandano la figura di un uomo che, come pochi altri, ha saputo raccontare l’Italia per ciò che, incredibilmente, ancora oggi è. «La lettura è clandestina», spiega Bentivoglio, «così come lo è stato, in fondo, Flaiano stesso, che finché è stato sulla nave insieme a noi, nessuno sembrava notarlo. Ci si è accorti di lui soltanto quando è sceso». Un viaggio quindi, alla ricerca dell’Italia d’oggi con le parole di un grande protagonista dell’Italia che fu.

Fabrizio Bentivoglio è uno dei più grandi personaggi nel mondo dello spettacolo italiano. Attore, regista e sceneggiatore, ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore al Festival di Venezia per “Un’anima divisa in due” (1993), ben 3 David di Donatello (1997,1999 e 2021) e un Nastri d’Argento (2014). Ha anche ricevuto una nomination come miglior regista esordiente per “Lascia perdere, Johnny!”, che ha diretto nel 2007. Ha recitato in film che hanno fatto la storia del cinema italiano come “Puerto Escondido” di Gabriele Salvatores, “Italia – Germania 4-3” di Andrea Barzini, “L’amico di famiglia” di Paolo Sorrentino e “Il capitale umano” di Paolo Virzì, per citarne solo alcuni.

Non solo attore cinematografico ma anche teatrale, Fabrizio Bentivoglio ha recitato in “La tempesta” di William Shakespeare diretto da Giorgio Barberio Corsetti, “Sunset Limited” (di Cormac McCarthy) di Gabriele Vacis e “Provando… Dobbiamo parlare”, di Carla Cavalluzzi, Diego De Silva e Sergio Rubini, per la regia dello stesso Sergio Rubini. Per il piccolo schermo, fra i tanti ruoli, ha recitato nella serie TV “Benvenuti a tavola – Nord vs Sud” e nel film Netflix “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”.

I biglietti (posto unico euro 15,00 + diritti di prevendita) sono disponibili sul circuito CiaoTickets.com. Per informazioni 085.4554504.

Il FLA – Festival di Libri e Altrecose si svolgerà a Pescara dal 10 al 13 di novembre. Tantissimi luoghi della città, teatri e musei ma anche circoli e l’ex mattatoio, ospiteranno concerti e reading, incontri con autori e spettacoli per bambini, tavole rotonde e mostre. Tra gli altri protagonisti attesi di questa edizione, anche i premi Strega Edoardo Albinati e Paolo Giordano, che saranno entrambi ospiti del FLA nella giornata di sabato 12 novembre, intervistati rispettivamente da Alessio Romano e Donatella Di Pietrantonio.