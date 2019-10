“Lanterna d’Oro” e il “Nicolino d’Oro”: i premiati a Lettomanoppello

Tutti i nomi dei premiati dall’amministrazione comunale con la “Lanterna d’Oro” e il “Nicolino d’Oro” del giorno 6 ottobre 2019

LETTOMANOPPELLO – A Lettomanoppello (Pe), la mattina di domenica 6 ottobre 2019, presso la Sala “Wojtyla”, si è tenuto un consiglio comunale straordinario per il conferimento dei prestigiosi “Nicolino d’oro” e la “Lanterna d’oro” a cittadini lettesi che si sono particolarmente distinti.

Sono stati insigniti della “Lanterna d’Oro”: il Professor Giacinto Di Pietrantonio, nato a Lettomanoppello l’8 Agosto del 1954,laureatosi nel 1981 in DAMS (Disciplina Arte Musica e Spettacolo) presso l’Università di Bologna con 110 e lode; tra le tante attività svolte, si ricorda: nel 1999 docente di ruolo di Storia dell’Arte presso l’ Accademia Contemporanea di Belle Arti di Brera, Milano. È, inoltre, direttore della rivista di libere discussioni sull’arte contemporanea “Perché 2000”. É altresì direttore della GAMeC “Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea” di Bergamo.

Sono stati invece premiato col “Nicolino d’Oro”: dott. Alessio Mancini, nato il 25 Gennaio 1988, laureatosi alla “Scuola Normale Superiore di Pisa”; attualmente collabora dal 1 Agosto 2018 con un Università in Germania nella città di Kiel (Università Christan Albrechts – Universitat Zu Kiel Institut Fur Klassiche Altertumskunde), attraverso una borsa di ricerca in Filologia Classica; dott.ssa Alessandra Di Cecco, nata il 04/11/1978, nel 1999/2003 Laurea Triennale in Fisica presso l’Università degli Studi dell’Aquila, nel 2005/2006 Laurea Specialistica in Fisica Università degli Studi dell’Aquila, 21/07/2006 con un lavoro di ricerca su “Evoluzione e nucleosintesi di stelle di Ramo Asintotico”, e una votazione di 110/110 con lode.

Attualmente Astrofisico tecnologo presso l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Membro del team di gestione del Programma di “Sorveglianza Spaziale e Tracciamento” dell’Unione Europea (EUSST), su nomina conferita dal Direttore Generale dell’ASI; Delegata nazionale al “Comitato di Coordinamento Inter-Agenzia sui Detriti Spaziali”, sottoscritto dalle principali agenzie spaziali internazionali (NASA, ESA, JAXA, e altre), su nomina conferita dal Capo Delegazione Responsabile delle osservazioni congiunte dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dello Stato Maggiore dell’Aeronautica e del 18th Space Control Squadron dell’Air Force Statunitense, all’interno degli Accordi UE-USA sul tracciamento spaziale; Ricercatrice scientifica nell’ambito del Programma di “Difesa Planetaria” dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Un saluto durante la cerimonia é stato riservato a Cerini Belinda, Finalista Miss Belgio 2020 e candidata a Miss Universo, che vive a Charleroi ma è di origini di Lettomanoppello.

Nella foto di gruppo della cerimonia di premiazione i premiati e i membri della giuria composta da attuale Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale e dagli ex Sindaci e Presidenti del Consiglio Comunale di Lettomanoppello.